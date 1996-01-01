Закон о саммите АТЭС во Владивостоке начали принимать в Госдуме

Госдума в прошедший четверг приняла в первом чтении проект федерального закона "Об организации проведения саммита в рамках форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" в 2012 году, развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Документ был внесен председателем комитета по строительству и земельным отношениям Мартином ШАККУМОМ. Он пояснил корреспонденту "ФК-Новости", что необходимость принятия законопроекта обусловлена сжатыми сроками подготовки проведения саммита и значительным объемом работ, которые необходимо выполнить для обеспечения высокого уровня проведения этого мероприятия. Так, необходимы подготовка земельных участков для строительства, снос объектов, расположенных в местах будущего строительства, проектирование и строительство дорог, конференц-центра, объектов Дальневосточного федерального университета, гостиниц, объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, объектов энергетики, связи, соцкультбыта и других объектов.