Дальневосточный военный округ с новым командующим

В Хабаровске 20 января был вручен штандарт новому командующему Дальневосточным военным округом генерал-полковнику Олегу САЛЮКОВУ. Прежнему командующему войсками округа генерал-полковнику Владимиру БУЛГАКОВУ 1 января исполнилось 60 лет, и он ушел в запас. Генерал-полковник Олег Леонидович Салюков родом из Саратова. Он окончил Ульяновское высшее танковое училище. Начинал с командира взвода в Киевском военном округе. В 1985 г. окончил Военную академию бронетанковых войск. Службу проходил в Московском военном округе. После окончания в 1996 г. Военной академии Генерального штаба ВC РФ назначен на должность командира дивизии. На Дальнем Востоке с 1997 года, а в 2005 году стал начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа. Награжден тремя орденами и 9 медалями. Женат. Имеет сына.