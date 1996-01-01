На Дальнем Востоке резерв будет сформирован в феврале

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Олег САФОНОВ подписал распоряжение о формировании окружного списка кандидатов в резерв управленческих кадров.

В департаменте миграционной и информационной политики полпредства до 1 февраля заместителям полномочного представителя Президента РФ и главным федеральным инспекторам поручено внести предложении по кандидатам на должности руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, а также на должности руководителей территориальных федеральных органов исполнительной власти, руководителей региональных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований.

Будет сформирован также кадровый резерв на должности руководителей государственных унитарных предприятий и учреждений, руководителей общественных организаций, региональных отделений политических партий. Из среды перспективных (молодых) специалистов будет создан резерв на должности государственной службы.

Окружной список кандидатов - это база данных, содержащая сведения о получивших общественное признание профессионалах в области управления, а также о высококвалифицированных гражданах, способных в короткие сроки после специальной подготовки занять руководящие должности в сфере государственной власти и местного самоуправления.

"В своем послании Федеральному Собранию Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил сформировать общероссийский резерв эффективных управленческих кадров - единую общедоступную базу данных о лучших специалистах на всех трёх уровнях управления: муниципальном, региональном и федеральном. Наиболее перспективные профессионалы войдут в так называемую президентскую квоту", - напомнил Олег Сафонов.