"Пехтин крайне не осведомлен"

А вот что корреспонденту РИА PrimaMedia ответил руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края, первый секретарь Владивостокского МО КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ:

- Утверждать, что в ходе митинга коммунисты Владивостока лоббировали интересы "автомобильных спекулянтов", может только человек, весьма далекий от нужд жителей Дальнего Востока. Проблема "правого руля" и пошлин для региона имеет важное социально-экономическое значение. Причем это не вина, а беда наших граждан. Именно поэтому 15 декабря 2008 года депутаты Законодательного собрания единогласно приняли соответствующее обращение по вопросу повышения пошлин, где все депутаты, в том числе и члены партии "Единая Россия", информировали о возможных последствиях данного решения. Но вместо ответа жители Владивостока получили репрессии и ОМОН.

Насколько я знаю, 20 декабря господин Пехтин находился в общественной приемной лидера своей партии Владимира ПУТИНА во Владивостоке, буквально в 50 метрах от центральной площади города. Думаю, он прекрасно знал, что в этот день происходило на площади. По поводу фразы "когда коммунисты находились у власти во Владивостоке" и далее по тексту, так здесь вообще получился казус.

Коммунисты руководили Владивостоком только до начала 90-х годов XX века, когда город развивался, строился, рос и жил. В советское время во Владивостоке коммунистами было сделано очень и очень многое. А МЧС и батареи на самолетах - это уже из другого времени. Историю города депутату Госдумы, избранному от Приморского края, следовало бы знать лучше, чтобы не попадать в такие неловкие ситуации.

Ну и, наконец, мы приглашаем господина Пехтина на наш очередной митинг, который пройдет во Владивостоке 31 января. Пусть он расскажет о конкретных мерах, предпринимаемых правительством для жителей Приморского края и Владивостока в части борьбы с безработицей, снижения оплаты услуг ЖКХ, реального увеличения пенсий и т. д.