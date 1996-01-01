Депутату Госдумы Пехтину грезятся автозаводы и западные спецслужбы

Приморский малый бизнес, похоже, вполне созрел для действительно больших и масштабных проектов, заявил корреспонденту "ФК-Новости" первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Владимир ПЕХТИН.

Он прокомментировал недавнее обращение к руководству партии Приморского регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России, объединившихся с целью новых стратегий для предприятий автопрома.

По словам Пехтина, предприниматели предлагают различные варианты: создание в крае предприятия по сборке автомобилей, формирование дилерской сети по реализации отечественных автомобилей и другие. "Согласитесь, подход конструктивный, системный, взвешенный. Собственная линия сборки - это рабочие места. Это новые авто - гораздо доступнее импортных". Сам он уверен, что в Приморье под видом акций протеста автомобилистов организуются массовые выступления с целью расшатать политическую ситуацию, воспользовавшись экономическим кризисом. "Конфликт искусственно разжигается группой заинтересованных лиц, в том числе и западными спецслужбами. Нужно это понимать и не поддаваться на провокации. Люди должны работать, а не красоваться перед телекамерами", - отметил Пехтин.