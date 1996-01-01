Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коммунистов задели обвинения депутата Госдумы Владимира Пехтина в сговоре
Как мы сообщали в предыдущем номере "ЗР", в одном из своих заявлений депутат Государственной Думы Владимир ПЕХТИН отметил, что КПРФ, проводя митинг во Владивостоке 10 января, открыто лоббируют интересы автомобильных спекулянтов.
Помимо этого, депутат Пехтин в заявлении прямо обвинил приморских коммунистов в развале "хозяйственной структуры города до такой степени, что МЧС приходилось заниматься то доставкой передвижных котельных, то переправкой воды чуть ли не из других регионов". Более того, депутат Пехтин вступился за председателя Высшего совета партии "Единая Россия" Бориса ГРЫЗЛОВА, которому приморские коммунисты направили письмо, и в нем предложили главному единороссу отказаться от звания Почетного жителя Владивостока, в связи с последними позорными событиями на центральной площади города, организованными федеральной властью.
Вот как корреспонденту "ЗР" прокомментировал эту ситуацию Геннадий КУЛИКОВ, секретарь по идеологической работе Приморского регионального отделения КПРФ:
- По-видимому, поводом для подобных высказываний господина Пехтина послужил митинг, проведенный КПРФ 10 января в ответ на негуманные действия ОМОНа 21 декабря... Естественно, мы (КПРФ) обеспокоены такими действиями центральной власти (по нашим сведениям, приморские ОМОНовцы отказались участвовать в этом акте насилия). Естественно, мы недовольны тем, как депутаты, избранные от Приморского края, отстаивают интересы нашего края.
А что касается Бориса Грызлова, то оскорблять его никто не хотел. Я немного поясню ситуацию: когда Борис Вячеславович был во Владивостоке, он заявил, что вопросы приморцев в отношении пошлин и политики Кремля не останутся без ответов. Как мы видим, ответ пришел в форме дубинки ОМОНа. Мы считаем, что это не демократия и не правовое государство, когда кто-то в Москве обогащается за счет ограбления экономики регионов, да еще присылает силовые подразделения для подавления возмущения жителей.
Но вернемся к Борису Грызлову. Городская администрация, поверив его словам, внесла его в число почетных граждан города Владивостока. Слово свое Борис Грызлов не сдержал, надежд не оправдал, а звание Почетного гражданина города влечет за собой определенные обязательства и ответственность. И раз уж Борис Вячеславович не соответствует своему званию, мы предложили лишить его этого звания. Думаю, это справедливо и честно. В городской думе членов КПРФ далеко не большинство, поэтому голосованием депутатов мы этот вопрос не решим, а вот собрать подписи граждан и показать их отношение к нашей инициативе мы можем. В любом случае мы требуем, чтобы ответственный за противоправные действия ОМОНа признался в этом.
Далее Геннадий Куликов отметил, что господину Пехтину, прежде чем обвинять кого-либо в развале коммунального хозяйства, следует лучше владеть информацией: "При Советской власти МЧС еще не было".
Куликов отметил, что в общественную приемную КПРФ после обвинений Пехтина поступило множество звонков от владивостокцев, которые давно живут в городе и хорошо помнят его историю, и их чувства были оскорблены такими заявлениями. Звонившие требовали подать в суд на Пехтина за клевету на КПРФ.
В процессе беседы Куликов отметил, что не понимает рациональность пути выхода из кризиса. В частности, что касается поддержку спекулятивного банковского капитала, куда выделены огромные государственные средства, в разы превосходящие те суммы, которые направлены на поддержку реального сектора экономики. Как альтернативу товарищ Куликов привел в пример путь, по которому идет Япония. Японское правительство поддерживает прежде всего потребителя, чем стимулирует спрос на товары и услуги. А это, в свою очередь, обеспечивает стабильность работы предприятий в условиях кризиса.
Представитель КПРФ также подчеркнул большую лояльность региональных властей, в том числе сотрудников МВД, которые отказались махать дубинками, разгоняя хороводы. Также он отметил, что краевая администрация понимает всю серьезность сложившейся в Приморье ситуации.
Кстати, наши корреспонденты попытались взять комментарий по поводу заявления единоросса Пехтина у представителей политсовета "Единой России" во Владивостоке. Однако секретарь в отделе агитации, куда журналистов направили из общественной приемной, в довольно грубой форме отказался от какой-либо помощи журналистам в этом вопросе.
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- Социологи изучают предвыборную ситуацию в Приморье
- Дальний Восток стал ближе к Москве
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- "Аналог" уходит в прошлое
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- Умер президент США