Коммунистов задели обвинения депутата Госдумы Владимира Пехтина в сговоре

Как мы сообщали в предыдущем номере "ЗР", в одном из своих заявлений депутат Государственной Думы Владимир ПЕХТИН отметил, что КПРФ, проводя митинг во Владивостоке 10 января, открыто лоббируют интересы автомобильных спекулянтов.

Помимо этого, депутат Пехтин в заявлении прямо обвинил приморских коммунистов в развале "хозяйственной структуры города до такой степени, что МЧС приходилось заниматься то доставкой передвижных котельных, то переправкой воды чуть ли не из других регионов". Более того, депутат Пехтин вступился за председателя Высшего совета партии "Единая Россия" Бориса ГРЫЗЛОВА, которому приморские коммунисты направили письмо, и в нем предложили главному единороссу отказаться от звания Почетного жителя Владивостока, в связи с последними позорными событиями на центральной площади города, организованными федеральной властью.

Вот как корреспонденту "ЗР" прокомментировал эту ситуацию Геннадий КУЛИКОВ, секретарь по идеологической работе Приморского регионального отделения КПРФ:

- По-видимому, поводом для подобных высказываний господина Пехтина послужил митинг, проведенный КПРФ 10 января в ответ на негуманные действия ОМОНа 21 декабря... Естественно, мы (КПРФ) обеспокоены такими действиями центральной власти (по нашим сведениям, приморские ОМОНовцы отказались участвовать в этом акте насилия). Естественно, мы недовольны тем, как депутаты, избранные от Приморского края, отстаивают интересы нашего края.

А что касается Бориса Грызлова, то оскорблять его никто не хотел. Я немного поясню ситуацию: когда Борис Вячеславович был во Владивостоке, он заявил, что вопросы приморцев в отношении пошлин и политики Кремля не останутся без ответов. Как мы видим, ответ пришел в форме дубинки ОМОНа. Мы считаем, что это не демократия и не правовое государство, когда кто-то в Москве обогащается за счет ограбления экономики регионов, да еще присылает силовые подразделения для подавления возмущения жителей.

Но вернемся к Борису Грызлову. Городская администрация, поверив его словам, внесла его в число почетных граждан города Владивостока. Слово свое Борис Грызлов не сдержал, надежд не оправдал, а звание Почетного гражданина города влечет за собой определенные обязательства и ответственность. И раз уж Борис Вячеславович не соответствует своему званию, мы предложили лишить его этого звания. Думаю, это справедливо и честно. В городской думе членов КПРФ далеко не большинство, поэтому голосованием депутатов мы этот вопрос не решим, а вот собрать подписи граждан и показать их отношение к нашей инициативе мы можем. В любом случае мы требуем, чтобы ответственный за противоправные действия ОМОНа признался в этом.

Далее Геннадий Куликов отметил, что господину Пехтину, прежде чем обвинять кого-либо в развале коммунального хозяйства, следует лучше владеть информацией: "При Советской власти МЧС еще не было".

Куликов отметил, что в общественную приемную КПРФ после обвинений Пехтина поступило множество звонков от владивостокцев, которые давно живут в городе и хорошо помнят его историю, и их чувства были оскорблены такими заявлениями. Звонившие требовали подать в суд на Пехтина за клевету на КПРФ.

В процессе беседы Куликов отметил, что не понимает рациональность пути выхода из кризиса. В частности, что касается поддержку спекулятивного банковского капитала, куда выделены огромные государственные средства, в разы превосходящие те суммы, которые направлены на поддержку реального сектора экономики. Как альтернативу товарищ Куликов привел в пример путь, по которому идет Япония. Японское правительство поддерживает прежде всего потребителя, чем стимулирует спрос на товары и услуги. А это, в свою очередь, обеспечивает стабильность работы предприятий в условиях кризиса.

Представитель КПРФ также подчеркнул большую лояльность региональных властей, в том числе сотрудников МВД, которые отказались махать дубинками, разгоняя хороводы. Также он отметил, что краевая администрация понимает всю серьезность сложившейся в Приморье ситуации.

Кстати, наши корреспонденты попытались взять комментарий по поводу заявления единоросса Пехтина у представителей политсовета "Единой России" во Владивостоке. Однако секретарь в отделе агитации, куда журналистов направили из общественной приемной, в довольно грубой форме отказался от какой-либо помощи журналистам в этом вопросе.