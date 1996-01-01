Муниципалитеты Приморья просят поддержки у края

В декабре прошлого года в Законодательное собрание Приморского края с просьбой оказать посильную финансовую помощь обратились главы нескольких городских округов и муниципальных районов. Суть обращений - денег в местных бюджетах в лучшем случае хватит на выплату зарплаты бюджетникам на три квартала. Вопрос о ремонте крыш или чего бы то ни было не стоит вообще, денег нет, и взять их негде.

Таким образом, с протянутой рукой оказались Спасск-Дальний, Шкотовский, Хорольский, Ханкайский и Красноармейский муниципальные районы. Месяц назад, вняв просьбам обратившихся, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике Законодательного собрания Приморского края Галуст АХОЯН пообещал поинтересоваться губернаторским мнением насчет возможного выделения дополнительного финансирования. Обнадеженные главы муниципалитетов и районов встретили 2009 г. с надеждой ухватится за соломинку краевого бюджета. Но, увы, рано радовались. Последние новости от губернатора Сергея ДАРЬКИНА - урезать все расходы на 10%.

Причины такого решения понятны из выступления директора департамента финансов Приморского края Татьяны КАЗАНЦЕВОЙ: "Наполняемость краевого бюджета зависит от налоговых поступлений. В этом году прогнозная ситуация не радует - из запланированных к сбору 31 млрд руб. мы планируем недополучить 6 млрд руб. В таких условиях говорить о дополнительном финансировании преждевременно. Принятый проект бюджета на 2009 г. предполагает соотнесение доходной и расходной частей".

С мягким намеком повременить с выкриками SOS согласился и Галуст Ахоян: "Давайте пройдем первый квартал, а потом будем принимать решения. Пока все силы нужно сосредоточить на исполнительных листах и пополнять местные бюджеты за счет должников". Правда, столь своевременное замечание вызвало улыбку председателя контрольно-счетной палаты Законодательного собрания Приморского края Сергея СТАРОВОЙТОВА. В конце прошлого года он занимался проверкой использования средств, выделенных из краевого бюджета городскому округу Спасск-Дальний за 9 месяцев 2008 г. и анализом предварительных прогнозных данных бюджета на 2009 г.: "Необеспеченность бюджета составляет 49,3%. Отчет был предоставлен в департамент финансов, но ответ неконструктивен и вызывает сожаление. А между тем мы коснулись проблемы задолженности "Спасскцемента" и "Спассктеплоэнерго". Впрочем, глава администрации городского округа Спасск-Дальний Константин ЛОБОДА тактично признал долги "Спассктеплоэнерго" в 13 млн руб. для бюджета несущественными, а про "Спасскцемент" рассказал историю про имевший место быть в недалеком прошлом взаимозачет строительными материалами.

Иной тактики выбивания денег из краевого бюджета придерживается председатель Думы Шкотовского муниципального района Юрий НЕЧИПУРЕНКО. В районе также существует перспектива невыплаты зарплаты бюджетникам, но шкотовцы решили акцентировать внимание депутатов на старой и уже ставшей анекдотичной проблеме строительства административного здания в поселке Смоляниново. История уходит корнями в середину 90-х годов прошлого века. Потом Большой Камень получит статус ЗАТО и возможность получения в муниципальный бюджет налоговых поступлений с переданной на баланс собственности. "Шкотовский район был принесен в жертву для быстрого снятия социальной напряженности, - совершил мини-экскурс в историю родного края Юрий Нечипуренко. - В итоге мы остались не только без доходов в бюджет района, но и без здания районной администрации".

Оценив изящную параллель народных протестов против повышения пошлин на иномарки и стучанием по каскам, Галуст Ахоян высказался в том роде, что кризис кризисом, а к строительству надо приступать. В общем, шкотовцы, несмотря на глубину прогнозируемой финансовой ямы, новоселье все-таки справят. Не в этом году, так в следующем. Правда, это не поможет залатать дыры в бюджете.

Видимо, не имея в запасе ни эффектных для публики историй, ни желания стоять в очереди с протянутой рукой за финансовой помощью среди других районов края, представители Хорольского, Ханкайского и Красноармейского муниципальных районов края поговорить по душам с депутатским корпусом не пришли. Вопрос о выравнивании бюджетной обеспеченности поселений в 2009 г. рассматривался на одном из последних заседаний Законодательного собрания, и решено было действовать по обстановке. Ждемс.