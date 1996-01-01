Бывший вице-губернатор Приморья не задержался в Кремле

Бывший вице-губернатор Приморья покинул пост в Кремле. На должность заместителя главы управления по внутренней политике администрации президента вместо экс-вице-губернатора Приморья Николая СИДОРОВА пришел директор департамента по международным связям Министерства регионального развития Владимир СЕВРИКОВ, сообщают информагентства.

Сообщения об уходе Сидорова в федеральных СМИ появились еще в прошлом году, также сообщалось, что Сидоров может получить пост в структуре исполкома "Единой России". Напомним, Николай Сидоров переехал на работу в администрацию президента летом 2008 года. В Приморье он, будучи ведущим специалистом столичной консалтинговой группы "Имидж-Контакт", появился в 2001 году, когда вел избирательную кампанию Сергея ДАРЬКИНА. В январе 2006 года господин Сидоров был назначен вице-губернатором по вопросам внутренней политики.