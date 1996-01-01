В крае сменится уполномоченный по правам человека

Социальный комитет ЗакСа Приморья согласовал кандидатуру уполномоченного по правам человека и заслушал информацию об условиях труда в медучреждениях. В числе первоочередных вопросов, рассмотренных в ходе первого в этом году заседания комитета ЗакСа по социальной политике и защите прав граждан, был "О назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Приморском крае".

Пятилетний срок полномочий предыдущего Уполномоченного по правам человека истек 26 ноября. Руководствуясь законом "Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае", губернатор внес в ЗакС для назначения на эту должность кандидатуру Владимира УШАКОВА, директора департамента здравоохранения Приморья. В ходе голосования депутаты комитета поддержали предложенную кандидатуру, окончательное решение по этому вопросу будет принято на очередной сессии Законодательного собрания. Напомним, что сейчас должность Уполномоченного занимает Сергей ЖЕКОВ.