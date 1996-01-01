Губернатор Приморья: милиция создает комфортные условия проживания в крае

Приморцы и гости края должны чувствовать себя защищенными. Об этом заявил губернатор Сергей ДАРЬКИН, выступая на расширенной коллегии УВД Приморского края. В коллегии, сообщает пресс-служба, участвовали представители МВД России, УВД, ФСБ, Прокуратуры по Приморскому краю и других структур.

Обращаясь к участникам коллегии, губернатор сказал: "В Приморском крае в органах МВД работает более 18 тысяч человек. Как губернатор вижу в вас опору законности и правопорядка. Вместе с вами мы выполняем одну задачу - создаем благоприятные и комфортные условия проживания в Приморском крае". Сергей Дарькин, говоря о социально-экономической обстановке, которая сложилась на сегодняшний день, отметил: "Мы обязаны отреагировать на те вызовы, которые ставит перед нами мировой финансовый кризис. Администрация края уже принимает меры, которые минимизируют негативные последствия как для предприятий, так и для всех жителей Приморья. По оценкам Министерства финансов, Приморье занимает первое место по готовности к финансовому кризису".