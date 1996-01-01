Форуму АТЭС перепало из краевого бюджета

Порядка 559 млн руб. было направлено из краевого бюджета в 2008 году на строительство и проектировку дорожных объектов подпрограммы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, краевые средства направлены на проектирование новых и реконструкцию уже существующих трасс. Так, в прошлом году началось проектирование новой трассы от бухты Патрокл до моста через бухту Золотой Рог.

Проектируется дорога от аэропорта "Кневичи" до федеральной дороги Хабаровск-Владивосток (М-60 "Уссури"), строительство которой планируется начать уже в этом году. В проекте - автомагистраль от станции Санаторная до моста через бухту Золотой Рог. В том числе из краевого бюджета выделено 400 млн руб. на софинансирование строительства моста.

Кроме того, стало известно, что из федерального бюджета на строительство моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке дополнительно поступило 500 млн руб.