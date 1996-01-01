Новогодний подарок президента

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ 4 января приказом № 24 Главному федеральному инспектору по Приморскому краю Сергею ЛЕЛЮХИНУ присвоил чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса, который соответствует воинскому званию "генерал-майор".

Напомним, Сергей Лелюхин сменил на должности главного федерального инспектора Сергея ЛОМАЕВА, уличенного судом в использовании фальсифицированных документов о высшем образовании. Сергей Лелюхин представлен к должности 4 июня 2008 году полпредом Президента РФ в ДФО Олегом САФОНОВЫМ. Сразу после назначения на должность Сергей Лелюхин активно включился в работу. Он лично побывал на приграничной территории и во многих отдаленных уголках Приморья, контролируя подготовку к отопительному сезону, внимательно следит за реализацией проекта строительства нефтепорта в бухте Козьмино и контролирует ход подготовки к саммиту АТЭС. Высокую оценку получил его доклад председателю правительства о ситуации в Приморье, что, очевидно, и оценено по достоинству.