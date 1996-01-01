Одобрен паспорт Южно-Якутского проекта

Инвестиционная комиссия по отбору проектов, претендующих на государственную поддержку за счет средств Инвестиционного фонда РФ, рекомендовала Правительственной комиссии по инвестпроектам, имеющим общегосударственное значение, одобрить концепцию и паспорт проекта "Комплексное развитие Южной Якутии". При этом инвесторам не потребуется заново проходить сложные процедуры согласования после того, как в 2010 году завершится разработка проектной документации.

В рамках Южно-Якутского проекта планируется построить промышленные и инфраструктурные объекты - Канкунскую ГЭС, Эльконский горно-металлургический комбинат, Южно-Якутское металлургическое объединение (Таежный и Тарыннахский железорудные ГОКи), Селигдарский горно-химический комплекс, Инаглинский угольный комплекс, Якутский газохимический комплекс, Алданский завод синтетических моторных топлив, Якутский газоперерабатывающий и газохимический комплекс. Планируется строительство электросетевой инфраструктуры, а также около 150 км автомобильных и примерно 270 км железных дорог.

Общая стоимость проекта составит 422,5 млрд руб. (в ценах 2007 года). Из них 114,5 млрд руб. - средства Инвестфонда РФ. В паспорте проекта утверждена смета разработки проектной документации. Речь идет о 10,4 млрд руб. (в прогнозных ценах). Из них 7,8 млрд руб. бюджетные ассигнования Инвестфонда РФ.