Приамурские власти подали пример

Губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО подписал распоряжение № 504-к, согласно которому областному правительству и исполнительным органам государственной власти предписано использовать автомобили российского производства.

Сразу после этого распоряжения губернатор Приамурья лично пересел со служебного авто "Merсedes S 500", который был приобретен для экс-губернатора за 7,5 млн руб., на "Волгу". Остальные члены правительства, выполняя распоряжение, последовали примеру первого лица области.

Всего в собственности областного правительства находится 82 единицы транспортных средств: в основном автомобили "Волга", автобусы УАЗ, ПАЗ, "Газель" и 16 иностранных автомобилей, в их числе микроавтобусы Toyota Hice, джипы Toyota Land Kruiser и другие авто.