Дорогам к будущему мосту через бухту Золотой Рог дали оценку

В Управлении муниципального имущества, градостроительства и архитектуры администрации Владивостока прошли общественные слушания по предоставлению Департаменту дорожного хозяйства Приморского края землеотводов под реконструкцию и строительство дорог от района ст. Санаторная до б. Патрокл, примыкающих к будущему мосту через б. Золотой Рог.

Главный архитектор проекта "Строительство автомобильной дороги б. Патрокл - мостовой переход через б. Золотой Рог" Виктор КРИНИЦЫН, представляющий институт ОАО "Приморгражданпроект", отметил, что строители должны успеть построить эту дорогу в ближайшие три года. Длина новой магистрали составит около 5,5 километров, из которых около 700 метров придется на эстакады, самая большая из которых в районе б. Улисс будет длиной 480 метров.

Начинаться дорога будет от выхода моста через бухту Золотой Рог на Чуркин. Чтобы обеспечить необходимые уклоны до 6% и радиусы, соответствующие уровню главной городской магистрали, для нее будут сделаны выемки грунта и сделаны подсыпки в районе ул. Надибаидзе и б. Диомид. В районе выхода магистрали к ул. Черемуховой и в районе пл. Окатовой будут построены две автомобильные развязки. Между ними под дорогой предусмотрен прокол для организации внутрирайонного движения. Вдоль радиозавода дорога пройдет по существующей трассе, но частично подсыпается и в верхних точках срезается. Затем она пройдет по высокой эстакаде над территорией базы стройиндустрии ДВСК с выходом на ул. Коммунаров. Далее она должна лечь на карту параллельно ей и ул. Катерной по склону сопки. Здесь потребуется вырубка леса, что еще предстоит обсудить с военными, поскольку эта земля относится к ведению их лесничества. При этом сложившаяся здесь на сегодня схема автомобильного движения не пострадает, и затем не будет накладываться дополнительной нагрузкой на новую дорогу. Заканчиваться она будет выходом в районе б. Патрокл к трассе Аэропорт - о. Русский, подходящей к полуострову Назимова со стороны б. Тихой.

Предельно допустимая скорость на этой дороге должна составлять до 70 км/час. Хотя могут быть приняты определенные ограничения. Как отметил главный инженер проекта Тимофей ЮЩЕНКО, сама дорога будет шириной в 4 полосы движения с трехметровой разделительной полосой, а стоимость этого строительства в сегодняшних ценах по максимуму оценивается в пределах 3-4 млрд руб. Причем финансирование объекта предполагается за счет краевых средств.

Отмечено, что для реализации проекта потребуется снести 25 домов усадебного типа и один 12-квартирный дом в районе Улисса.

Как один из наиболее ценных эффектов развития этой магистрали проектировщики предполагают развитие северной части Чуркина, примыкающей к мосту, в качестве продолжения делового центра города. Причем это перспективно, потому что здесь еще достаточно свободного места для строительства новых офисных центров, парковок и пр. необходимой для делового пространства инфраструктуры.

Объем строительных работ, предстоящих в связи с реализацией другого проекта - "Реконструкция автомагистрали общегородского значения регулируемого движения на участке ст. Санаторная - мостовой переход через б. Золотой Рог", примерно таков же, как и по строительству рассмотренного ранее участка дороги: около 3,5 млрд рублей. При этом длина объекта около 16 км. Суть реконструкции - это расширение дороги до 6 полос движения и 3-метровой промежуточной полосой и до 4 полос по ул. Гоголя, Некрасова. При этом предполагается строительство трех развязок. Это в районе примыкания к ул. Маковского 10-й улицы (район Ботсада), примыкания к ней же ул. 1-й Дачной в районе поворота на старый аэродром и в районе фабрики "Заря", где к проспекту 100-летия примыкает ул. Чапаева. При этом не берется в расчет еще одна развязка в районе примыкания к ул. Маковского 14-й улицы, где дорогу будет пересекать трасса Аэропорт - о. Русский: она входит в состав другого проекта.

Предполагается, что придется делать переносы опор освещения и контактной сети троллейбуса. Вдоль дороги с обеих сторон предусматривается устройство пешеходных тротуаров шириной 3 метра. Проект несколько меняет схему движения троллейбуса, который не будет уже закольцован на фуникулере, а пойдет по ул. Некрасова.

Главный инженер проекта Дмитрий ДУДКО из омского ОАО "Научно-технологический и проектный институт транспортной инфраструктуры" отметил, что местами придется производить снос зеленых насаждений. Что же касается сноса строений, то он минимальный - несколько частных домов в районе ул. Гоголя и бензоколонка в районе "Зари". Реконструкция должна быть осуществлена в те же ближайшие три года.

На сегодня особенно больной вопрос по этому проекту - изыскание финансирования. Пока есть ясность лишь ценой в 1 млрд руб. Кстати, на этапе реализации проект может оказаться существенно более дорогим, чем это представляется сейчас. Еще в эпоху устройства "реверсивки" при градоправительстве Виктора ЧЕРЕПКОВА в полном объеме ее реализовать не удалось как из-за технических сложностей, с которыми столкнулись проектировщики и строители, так и из-за недостатка средств.