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"Смотрящий" по Дальнему Востоку от ЛДПР Андрей Луговой дал интервью "ЗР"
Дальний Восток в ЛДПР курирует Андрей ЛУГОВОЙ. Он дал корреспонденту "ЗР" Олегу ЖУНУСОВУ эксклюзивное интервью, в котором рассказал о смене приоритетов в партии и о новой политике в отношении Дальнего Востока. Затронули в разговоре, конечно же, и тему скандально известной истории радиоактивного отравления и смерти ЛИТВИНЕНКО.
- Андрей Константинович, вы сами выбрали для кураторства Дальний Восток или вам его предложили?
- Я курирую не весь Дальний Восток. Камчатку я выбрал вместе с Иркутской областью сам в прошлом году. Тогда была возможность выбирать. А Приморье мне предложил руководитель фракции Игорь ЛЕБЕДЕВ. И я согласился.
- Во время визита во Владивосток вы сказали, что планируете набрать 20% на выборах в Законодательное собрание Приморья уже через три года. У вас есть план действий и в чем его суть?
- Мы действительно планируем увеличить свое представительство в органах власти. Для примера могу сказать, что в Иркутской области на прошлых выборах мы набрали всего 4% голосов. Поработав там 3 года и 4 месяца, мы на последних выборах собрали 15,5% и считаем, что это не предел. В Приморье и в целом на Дальнем Востоке электорат для нас очень хороший. Поэтому озвученные цифры считаем вполне реальными. Для этого необходимо в первую очередь укрепить организацию ЛДПР в Приморье, активное привлекать наших сторонников в крае и участвовать во всех предстоящих выборах на местном уровне. Вот такой достаточно простой и понятный план действий.
- Чьи голоса, каких партий вы намерены привлечь на свою сторону?
- Мы считаем, что уже имеем в Приморье электорат порядка 20%. Наша задача - сделать так, чтобы они пошли на выборы голосовать.
- В последние годы реклама ЛДПР в Приморье появлялась лишь во время выборов. Вы будете менять эту практику?
- Мы об этом говорили. Дело в том, что силы партии были направлены в основном на федеральные выборы. И не хватало возможностей для региональных выборов. Но сейчас подход меняется. Начали понимать значение регионов, выборов в региональные парламенты и органы местного самоуправления. Стали привлекать людей, которые способны спонсировать избирательные кампании на местном уровне. Главным образом, это мелкий и средний бизнес.
- Во время визита во Владивосток вы сменили координатора региональной организации. На ваш взгляд, чем привлекательна фигура нового руководителя Евгения ЗОТОВА?
- Он реально разделяет взгляды ЛДПР. Это человек хорошо образованный. У него большой опыт менеджера, хорошие организаторские способности. Он работал на различных должностях и в крае, и в районах, поэтому у него хорошие связи и возможности.
- Каково ваше отношение к местным властям и какую роль может играть ЛДПР на Дальнем Востоке?
- Отношение к властям конструктивное. В среднем за ЛДПР на Дальнем Востоке голосуют 15% населения. Мы со своими избирателями готовы оказать содействие властям и тем самым внести свой вклад в развитие региона.
- Ваше назначение куратором Приморья пришлось на очередной виток скандала о радиоактивном отравлении Литвиненко. Это совпадение?
- Это не связано никак. Просто совпадение.
- По сообщениям федеральных СМИ, вы предложили отправить Дмитрия КОВТУНА в Лондон для помощи следствию. Вы уже отправили официальное предложение правоохранительным органам Великобритании?
- Вы знаете, на самом деле мы ничего отправлять им не собираемся. Особенно в письменном виде. Потому что мы за два года не увидели и не услышали от них ни одного прямого к нам обращения. Даже в устном порядке. Лишь запросы в прокуратуру. Причем тут же они обвиняют нас в отказе от сотрудничества. Поэтому мы говорим: хотя бы скажите нам, кто мы - то ли свидетели, то ли подозреваемые, то ли обвиняемые! Мы предлагаем - выскажите, наконец, свою позицию публично нам напрямую. Три недели прошло - никаких изменений. Они молчат. У нас возникает вопрос - вы вообще хотите нас видеть у себя или нет?!
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