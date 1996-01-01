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Чиновники уже проходят более жесткую проверку
"Безусловно, в уходящем году в работе по декриминализации округа мы достигли значительных результатов, но я считаю, что это только начало пути",- отметил полпред ДФО Олег САФОНОВ как один из положительных итогов 2008 года.
Как сообщили в департаменте миграционной и информационной политики ДФО, полпредство согласует кандидатуры для назначения на должности федеральных государственных служащих в округе. В 2008 году согласовано 1 013 кандидатур, в том числе на должности судей федеральных судов - 428, в силовых и правоохранительных органах - 51, прочих федеральных органах и учреждениях - 109, к присвоению высших воинских (специальных) званий - 15, к награждению госнаградами - 410. Для ротации кадров подготовлено 4 предложения о подборе кандидатов из других регионов. Все представленные кандидатуры проверялись по информационно-оперативным учетам правоохранительных органов - направлено 1 048 запросов.
Отказано по разным причинам 99 кандидатам, в том числе к награждению - 71. В качестве примера полпред привел неоднократные попытки согласовать на руководящую должность в Россельхознадзор по Приморскому краю Сергея ДЫМОВА. "Этот человек уже несколько лет исполняет обязанности замруководителя управления, и при этом, по данным правоохранительных структур Приморского края, Дымов привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, а также имел отношение к одной из преступных группировок. Безусловно, таких кандидатов нельзя допускать во власть",- подытожил Олег Сафонов.
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