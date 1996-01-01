Медведев наградил Курилова орденом

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени ректора Дальневосточного государственного университета Владимира КУРИЛОВА.

По указу Медведева, текст которого размещен на официальном сайте Кремля, Курилов удостоен награды "за заслуги в области образования, науки и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов".