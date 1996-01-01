Кто был организатором несанкционированных акций протеста владивостокцев? Сегодня этот вопрос волнует власти и силовиков. Неужели граждане сами сорганизовались? Ведь вели себя протестанты вполне юридически грамотно, что дает основания говорить о неправомерности применения силовых действий со стороны правоохранительных органов.

Пока власти и правоохранители ищут ответ на вопрос "кто организовал?", "ЗР" решил узнать: почему самая массовая за последние годы акция в Приморье осталась за бортом партийных интересов?

Позиция приморских "единороссов" понятна - партия власти обязана подчиняться вертикали. Так называемая "Свобода выбора", которая до последнего времени умело оперировала автомобильной массовкой Приморья, на сей раз в рисковое дело ввязываться не стала, как, впрочем, и другие автомобильные общественные организации. Кстати, "ЗР" три месяца назад писал о спекуляциях политиков на движении автомобилистов. Наступил час пик. И кто из партий встал на защиту экономических интересов приморцев?

Грамотно, исходя из многолетнего опыта политической борьбы, использовали акцию, инициированную приморскими автомобилистами, коммунисты.

Владивостокская организация КПРФ заблаговременно уведомила власти о намерении провести мирные пикеты. Небольшие группы пикетчиков расположились в трех точках краевого центра, раздавали листовки и вели сбор подписей против, якобы, антинародного режима. Но не в пользу одних только "узкоклассовых интересов среднего бизнеса".

Руководитель городской организации КПРФ, депутат краевого Законодательного собрания Владимир БЕСПАЛОВ озвучил свою позицию:

- Мы вышли за рамки только лишь поддержки требований представителей автобизнеса. Мы понимаем, что если корабль несет на камни, то надо поворачивать руль. Пора менять социальный курс. Одним из главных наших требований было остановить подрыв обороноспособности страны, который влечет за собой так называемая реформа Вооруженных Сил. Мы напомнили гражданам о том, что предстоящее их кадровое сокращение повлечет за собой новый социальный взрыв. Предполагается, что вне службы останутся более 90 тысяч прапорщиков, свыше 50 тысяч мичманов, майорский резерв будет сокращен втрое, капитанский - в два с половиной раза. Численность подполковников уменьшится с 19,3 тыс. до 7,5 тыс., а количество командиров в звании полковников - в пять раз. Таким образом, в строю в итоге останется вместо 355 тысяч - 150 тысяч офицеров. А как решится проблема трудоустройства людей? А где обещанные контрактникам квартиры? Если суммировать потери приморского автобизнеса с предстоящим сокращением в рядах Вооруженных Сил, то что останется на священных рубежах российского Дальнего Востока?

Так, без шума и пыли, владивостокские коммунисты сумели собрать сотни подписей земляков под обращением к правительству страны в защиту священных рубежей России.

Региональное отделение партии "Справедливая Россия" по-прежнему находится в кадровом поиске руководящего звена, поэтому сориентироваться в ситуации, сопряженной с массовыми выступлениями земляков, не смогла. Один из активистов партии, известный предприниматель, депутат городской думы Юрий ПРИВАЛОВ в интервью "ЗР" высказал личный взгляд на проблему:

- Государство, защищая свои интересы, не должно ущемлять интересы своих граждан. Это мое твердое убеждение. Планируемые же меры по повышению пошлин на импортные автомобили - это прямое ущемление прав и интересов населения Дальнего Востока. На мой взгляд, это и нарушение права на труд, гарантированное людям Конституцией.

Большую тревогу у меня вызвала реакция силовых структур на работу журналистов, освещавших эти события. Насилие над журналистами - это попрание гражданских и профессиональных прав, гарантированных людям Конституцией страны.

Современные "эсеры" тем и отличаются, что много говорят. А вот шанс громко заявить о себе упустила новая партия, которая и призвана защищать интересы среднего класса, вышедшего на массовые акции. Звучат лишь частные мнения.

Где были местные либеральные демократы - врать не буду. Телефон их штаба как молчал в октябре, так и пикает безответно по сию пору. Зато лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ эффектно фестивалил в каком-то кулинарном шоу по столичному ТВ. Лично видела. Рекомендовал баранину с ананасами. Вспомнилось вдруг: "Ешь ананасы/рябчиков жуй,/день твой последний/ приходит, буржуй".

Региональное отделение партии "Правое дело" заявило о своем учреждении месяц назад, но в период уличных столкновений во Владивостоке оказалось в политическом вакууме.

Формальный лидер местной организации Николай МОРОЗОВ находился в отъезде, а действующий ответственный секретарь Олег ЕЖОВ на вопрос корреспондента "ЗР" о позиции партии в текущий политический момент ответил:

- Я сам лично выходил на улицы. На меня даже составили протокол. Не знаю, за что. Наша партия считает требования приморцев против повышения автопошлин мотивированными, но вот действия - неправильными.

А как было бы правильно? Чтоб тебя услышали в Москве…