Путин сравнил антикризисные меры с автоматом Калашникова

Премьер-министр Владимир ПУТИН сравнил антикризисные меры правительства с автоматом Калашникова. "Аббревиатура понятная для России: АКМ - антикризисные меры. Аббревиатура всем понятная и в таких условиях довольно востребованная", - заявил Путин, открывая заседание президиума Совета по развитию местного самоуправления в Липецке.