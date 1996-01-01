В резерве лишь чиновники

Во многих регионах России формирование резерва управленческих кадров, о чем не раз говорили высшие руководители страны, идет полным ходом. В Приморье, судя по всему, ждут особых распоряжений Президента.

Высший посыл

Основанием для формирования новой профессиональной элиты послужило официальный призыв президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА к созданию резерва управленческих кадров, сделанное им еще 23 июня в подмосковных Горках на заседании с полномочными представителями.

Тогда глава государства признал, что "...кадров не хватает катастрофически", и предложил в общенациональном масштабе создать систему резерва кандидатов на государственные должности.

Более того, Дмитрий Медведев заявил, что трудности вызывает даже подбор кандидатов на губернаторские должности. "Каждый раз ломаем головы, как найти кадры для замещения высших должностей в регионах, - сказал Медведев. - Нет скамейки запасных".

В связи с этим Дмитрий Медведев объявил о создании так называемой президентской квоты управленческих кадров. "Личные профессиональные достижения этих людей я буду оценивать сам", - предупредил глава государства. По его мнению, в эту квоту должны попадать "настоящие специалисты".

Примечательно, что еще год назад по инициативе "Единой России" стартовал проект "Кадровый резерв - Профессиональная команда страны", одобренный Владимиром ПУТИНЫМ. Это объясняет ту удивительную скорость, с которой партия в этом году отреагировала на решение президента о создании кадрового резерва. Буквально через день после совещания официальные представители "Единой России" заявили, что уже приступили к формированию "золотого резерва". Хотя наверняка такой резерв уже давно сформирован, ведь на сегодняшний день львиную долю госслужащих и так занимают члены именно этой правящей партии.

Но по замыслу президента общенациональный резерв управленческих кадров должен представлять единую, открытую для всей страны базу данных госслужащих.

Итак, основной целью создания резерва управленческих кадров является поиск и дальнейший отбор специалистов-управленцев для формирования новой профессиональной элиты страны.

Кадры есть! Где кадры?

Как сообщили "ЗР" в администрации Приморского края, главной задачей формирования резерва управленческих кадров является поиск и демонстрация обществу лучших из лучших его представителей. В первую очередь это касается социальной сферы, делового сообщества, государственного и муниципального управления, СМИ и др.

По сути, государство в этом проекте выступает в виде глобального кадрового агентства. Результатами участия в этом проекте должны стать публичное признание государством своих лучших специалистов и интеграция этих профессионалов в элитные слои общества, продвижение их личных инициатив и проектов, а также дальнейшее трудоустройство лучших из них. "Конечно, в первую очередь вакантные государственные должности будут заполняться специалистами из этого резерва управленческих кадров", - пояснила сотрудник пресс-службы администрации края Лина МАКАРОВА.

Практически во всех регионах страны параллельно с президентским кадровым резервом формируется и муниципальный резерв госслужащих. Так, правительство Хабаровского края уже подводит итоги конкурса по формированию краевого резерва управленческих кадров (см. "ЗР Хабаровск"). После формирования регионального кадрового резерва все "сливки" из этого списка будут представлены специальной кадровой комиссии, созданной по указу президента, затем "золотая элита" будет представлена президенту.

У нас особенная стать

В Приморском крае еще в феврале 2007 г. вышло постановление № 27-ПГ "Об утверждении положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края".

В соответствии с этим постановлением постоянно происходит пополнение кадрового резерва. Однако этот резерв не является частью президентской программы. Как сообщили в администрации края, в Приморье более серьезно подходят к президентскому проекту, чем в других регионах, и, пока не будет официальных распоряжений и методик отбора кандидатов, в крае конкурсы проводиться не будут. В то же время комиссия по отбору в президентский кадровый резерв, в соответствии с распоряжением Дмитрия Медведева, при администрации края уже создана.

"Конечно, при необходимости часть кадрового резерва государственной гражданской службы наверняка перейдет в резерв президента. Однако в настоящий момент мы лишь заполняем появляющиеся в департаментах вакансии и не уделяем особого внимания резерву. Тем более что никаких положений и постановлений о создании "золотого" резерва управленческих кадров мы еще не получали", - сообщил источник в АПК.

На сегодняшний день администрация Приморского края объявила конкурс на замещение ряда вакантных должностей государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти края, аппарата губернатора и аппарата администрации края. Среди основных требований, кроме высшего образования, стаж госслужбы не менее 2 лет или стаж работы по специальности - 3 года, а в случае вакансий управленческих кадров требуется стаж работы по специальности не менее 7 лет. Ну и конечно же отсутствие судимости.

Однако это лишь то, что касается кадрового резерва гражданской службы. Как будет и будет ли вообще проходить в Приморье конкурс по формированию президентского резерва управленческих кадров - пока неизвестно.