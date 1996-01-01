В 2008г. законодательная власть уделяла повышенное внимание проблемам малого и среднего бизнеса

"В Приморье принят ряд законодательных актов, позволяющих оказать государственную поддержку малому бизнесу, а также такая система налогообложения, которая позволяет не отягощать предпринимателей излишним налоговым бременем", - подводит итог вице-спикер ЗС ПК председатель комитета по экономической политике и собственности Джамбулат ТЕКИЕВ.

Подобная работа, которая велась на протяжении всего года, дает реальную возможность краю преодолеть сложные времена с меньшими потерями. Необходимость рассчитывать на собственные силы, выбираясь из ямы последствий мирового экономического кризиса для Приморского края, заставила пересмотреть концепцию стратегического развития региона. Об этом на последнем заседании Законодательного собрания Приморского края заявил первый вице-губернатор края Александр КОСТЕНКО. Основной силой для преодоления тяжелого периода признан малый и средний бизнес.

Конечно, ключевое событие для приморских бизнесменов - это принятие в 2008 г. краевого закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" и одноименная программа, рассчитанная на 2008-2010 гг. Главная её цель - создать в крае условия для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. Итогом реализации программы на территории Приморского края станет увеличение количества малых предприятий на 3-4%, и их оборота на 15-16%.

По мнению председателя Законодательного собрания Приморского края Виктора ГОРЧАКОВА, одним из решающих факторов обновления экономики края может стать развитие инновационного малого и среднего бизнеса. "Чтобы предпринимательство стало одним из ведущих и по росту производительности труда, и по технической оснащенности и инновационной активности - для этого нами разработан и принят закон "Об инновационной деятельности".

Инновационный сценарий развития края и построение взаимовыгодного партнерства со странами АТР невозможно без изучения и распространения мирового опыта инновационного предпринимательства, создания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области высоких технологий. Для решения этих задач в 2008 г. в Приморье прошел Первый тихоокеанский международный инновационный форум "Приморье - инновационный терминал России в Азиатско-Тихоокеанском регионе". В его рамках были проведены конкурс "Бизнес инновационных технологий", круглый стол "Создание и развитие венчурной индустрии на Дальнем Востоке".

Задачу создать условия для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Приморском крае должна решить краевая целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2008-2010 гг.". По словам вице-спикера приморского парламента, председателя комитета по экономической политике и собственности Джамбулата Текиева, на реализацию программных мероприятий из краевого бюджета будет выделено 17 млн руб.: "Программа позволит профинансировать малый бизнес, чтобы помочь предпринимателям решить те проблемы, которые стоят перед ними наиболее остро. Мы понимаем, что главная помощь состоит не в деньгах, а в том, чтобы снять административные барьеры для субъектов предпринимательства. Это и будет очень действенная помощь".

Необходимо отметить, что бизнес-сообщество края принимало активное участие в работе над программой. Законодателями было рассмотрено более 60 предложенных поправок от предпринимателей. В июле этого года по инициативе Законодательного собрания прошел круглый стол, посвященный проблемам малого и среднего бизнеса, на котором члены бизнес-сообщества могли высказаться и выступить со своими конкретными предложениями. "Основное рациональное звено прошедшего мероприятия - возможность для малого бизнеса высказать свои чаяния. Но не все предприниматели еще понимают свою роль, - подчеркнул депутат Законодательного собрания Александр ЕРМОЛАЕВ. - Первый шаг как раз необходим от них, законодатели поддержат малый и средний бизнес".

Также в этом году был принят еще ряд законов, которые позволят предпринимателям реализовывать свои проекты в облегченных условиях. Так, был принят закон "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей в Приморском крае", который уже с 1 января 2009 г. позволит индивидуальным предпринимателям, число сотрудников которых не превышает 5 человек, работать в режиме патента, чем значительно снизит финансовую нагрузку на малый бизнес. Важным для предпринимателей стал краевой закон № 304, принятый в сентябре 2008 г., согласно которому установлено преимущественное право предпринимателей на приобретение арендуемого имущества, чья площадь не превышает 1000 кв. м. Причем выкупить такие помещения можно с рассрочкой до 5 лет.

Учитывая тот факт, что каждое третье приморское предприятие - субъект малого предпринимательства, принятые законы затрагивает каждую третью семью в Приморье.