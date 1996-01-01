Виктор Ишаев снова лауреат

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ стал лауреатом международной премии "За веру и верность". Эта награда учреждена фондом Андрея Первозванного и присуждается за выдающийся вклад в укрепление российской государственности, межславянского единства, союза государств, дружественных России, за возрождение духовных нравственных традиций. Возглавляет фонд президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН. Обладателями премии кроме главы Хабаровского края стали: ученый-исследователь и полярник, депутат Государственной Думы Артур ЧИЛИНГАРОВ, художественный руководитель Мариинского театра Валерий ГЕОРГИЕВ, народная артистка СССР Алиса ФРЕЙНДЛИХ - всего 10 человек.