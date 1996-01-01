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Градостроительный совет рассмотрел проект реконструкции привокзальной площади Владивостока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Очередное заседание Градостроительного совета состоялось в четверг, 11 декабря, в администрации Владивостока. Вел заседание глава города Игорь ПУШКАРЕВ.

На рассмотрение экспертов были вынесены четыре проектных предложения: гостиничный комплекс по Ланинскому переулку во Владивостоке, многофункциональный комплекс с подземным паркингом в районе привокзальной площади, реконструкция магазина "Хускварна" по проспекту 100 лет Владивостоку, а также реконструкция индивидуального жилого дома по улице Семеновской, 24.

Сама идея строительства гостиничного комплекс по Ланинскому переулку вызвала у членов градостроительного совета серьезные сомнения. Дело в том, что рассматриваемый участок земли находится в историческом центре Владивостока, между железной дорогой, зданием краевой администрации и улицей Алеутской, где расположена старинная водонапорная башня 1893 года постройки - памятник архитектуры. По генплану, единственным видом разрешенного использования данного земельного участка может быть обслуживание памятника, а также создание здесь, к примеру, рекреационной зоны, либо строительство объекта, который не нарушит исторического колорита этого места. Игорь Пушкарев предложил специалистам вместе с инвестором проработать другие возможные разрешенные законом и гармоничные с точки зрения градостроительства варианты использования земли.

А вот проект реконструкции многофункционального комплекса с подземным паркингом на 600 машин в районе привокзальной площади экспертный совет в основном одобрил. Представило проектное предложение ООО "Архитектурный фонд". По оценке специалистов, проект сохраняет все достоинства этого ключевого исторического района Владивостока и вместе с тем использует самые современные тенденции модернизации пространства: идею многоуровневого города, часть которого неизбежно уходит под землю, формирования нового вертикального силуэта города, когда появляется все больше высотных зданий, гармонично сочетающихся с традиционной застройкой.

Есть все шансы, что вдоль гостевой трассы в районе остановки "Постышева" вскоре появится новый интересный объект - моно-магазин "Хускварна".

Проект реконструкции индивидуального жилого дома на ул. Семеновской также нуждается в серьезной доработке, поскольку находится в исторической части города.

Как прокомментировал Игорь Пушкарев, для оценки экспертов предъявляются действительно важные объекты, которые во многом создадут новый облик Владивостока. Специалисты высказывают рекомендации проектировщикам, кроме того, идет работа с инвесторами, собственниками участков, которые также готовы прислушиваться к советам опытных архитекторов.

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