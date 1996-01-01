Хабаровские единороссы создали антикризисную группу, в которую вошли депутаты, чиновники, руководители предприятий и представители общественных организаций

Сейчас стало модно бороться с последствиями экономического кризиса. Точно так же совсем недавно было модно ратовать за строительство инновационной экономики и развитие нанотехнологий. Не успели ни построить, ни развить. Уж больно густые тучи неожиданно сгустились над финансовыми планами государства и предпринимателей. Так или иначе боевой запал у хабаровских "инновационных нанотехнологов" остался, поэтому требовавшая выхода энергия была перенаправлена на новые цели.

Одним из первых среди политиков бороться с кризисом стал мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ. Еще в октябре он на первой после очередного избрания на свой пост пресс-конференции рассказал о создании муниципального антикризисного штаба. На сегодняшний день информация о действиях штаба и их результатах, если таковые имелись, держится в секрете. Пресс-служба администрации города все вопросы об антикризисной работе муниципалитета предлагает задавать самому Соколову на его ближайшей пресс-конференции.

На прошлой неделе хабаровское региональное отделение "Единой России", в свою очередь, создало антикризисную группу, которую возглавил депутат краевой Законодательной думы Евгений ИСАКОВ. Решение было принято 10 декабря на заседании регионального политсовета партии.

В группу также вошли глава краевого исполкома партии власти Анатолий ИЧЕТОВКИН, замминистра финансов края Наталья СОФИНСКАЯ, зампред краевой организации профсоюзов Андрей БЕЛЯЕВ, первый замминистра социальной защиты Виктор КАЗАКОВ, а также некоторые руководители крупных предприятий города и депутаты краевой законодательной думы.

Новая антикризисная структура первым делом приступила к определению приоритетных направлений работы. Кроме того, за каждым членом группы закрепили определенную категорию граждан, с которой он должен "активно и постоянно взаимодействовать". Выяснить, по какому принципу общество будет разделяться на категории, не удалось.