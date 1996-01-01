www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Хабаровские единороссы создали антикризисную группу, в которую вошли депутаты, чиновники, руководители предприятий и представители общественных организаций

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сейчас стало модно бороться с последствиями экономического кризиса. Точно так же совсем недавно было модно ратовать за строительство инновационной экономики и развитие нанотехнологий. Не успели ни построить, ни развить. Уж больно густые тучи неожиданно сгустились над финансовыми планами государства и предпринимателей. Так или иначе боевой запал у хабаровских "инновационных нанотехнологов" остался, поэтому требовавшая выхода энергия была перенаправлена на новые цели.

Одним из первых среди политиков бороться с кризисом стал мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ. Еще в октябре он на первой после очередного избрания на свой пост пресс-конференции рассказал о создании муниципального антикризисного штаба. На сегодняшний день информация о действиях штаба и их результатах, если таковые имелись, держится в секрете. Пресс-служба администрации города все вопросы об антикризисной работе муниципалитета предлагает задавать самому Соколову на его ближайшей пресс-конференции.

На прошлой неделе хабаровское региональное отделение "Единой России", в свою очередь, создало антикризисную группу, которую возглавил депутат краевой Законодательной думы Евгений ИСАКОВ. Решение было принято 10 декабря на заседании регионального политсовета партии.

В группу также вошли глава краевого исполкома партии власти Анатолий ИЧЕТОВКИН, замминистра финансов края Наталья СОФИНСКАЯ, зампред краевой организации профсоюзов Андрей БЕЛЯЕВ, первый замминистра социальной защиты Виктор КАЗАКОВ, а также некоторые руководители крупных предприятий города и депутаты краевой законодательной думы.

Новая антикризисная структура первым делом приступила к определению приоритетных направлений работы. Кроме того, за каждым членом группы закрепили определенную категорию граждан, с которой он должен "активно и постоянно взаимодействовать". Выяснить, по какому принципу общество будет разделяться на категории, не удалось.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru