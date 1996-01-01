К 150-летию образования Владивосток готовится принять саммит мэров городов АТР

О многом говорящая статистика: начиная с мая 2008 г. глава города Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ провел переговоры более чем с 60 иностранными делегациями. Среди них представители городов-побратимов, а также находящихся в краевом центре консульств и просто тех, кто рассчитывает на дружбу с, так сказать, "окном России в Азию".

По словам заместителя главы администрации Владивостока Александра ЗУБРИЦКОГО, город готовится выйти на качественно новый уровень международных отношений.

Преследуя эту почетную цель, администрация города имеет большие планы на празднование 150-летия образования Владивостока, которое будет отмечаться в 2010 г. К этой дате, кстати, планируется проведение такого крупного международного мероприятия, как саммит мэров городов АТР. Последняя такая встреча проходила в сентябре нынешнего года в Даляне (КНР), где презентация Владивостока была принята "на ура".

- Александр Николаевич, это что - репетиция саммита АТЭС-2012 на городском уровне?

- Можно и так сказать. Но самое главное, что это событие послужит для нашего города импульсом нового этапа развития международных экономических отношений, культурных связей, туризма. Саммит мэров городов стран АТЭС проходит раз в два года. Очередной назначен как раз на 2010 г. Мы очень надеемся, что он состоится во Владивостоке. Цель таких встреч мэров крупнейших городов АТР - развитие дружбы и сотрудничества, укрепление взаимовыгодных отношений, обмен опытом в области управления городским хозяйством. Наша задача - показать "товар", то есть Владивосток лицом. В начале декабря в администрацию Владивостока поступило официальное подтверждение о проведении саммита мэров городов стран АТЭС в 2010 г. во Владивостоке.

Перед руководством Владивостока сегодня стоит совершенно четкая задача: сделать все необходимое для того, чтобы наш город по праву носил пусть неофициальный, но очень почетный статус тихоокеанской столицы России. С этой целью в структуре администрации Владивостока недавно появилось управление международных отношений и туризма. И запланированный на 2010 г. саммит мэров стран АТЭС - это лишь часть большой муниципальной программы международного развития Владивостока, которая будет утверждаться Думой города. Его основной составляющей станет Совет по международному сотрудничеству, который возглавит глава Владивостока Игорь Пушкарев. В состав Совета войдут представители всех ветвей власти, бизнесмены, деятели науки, культуры и искусства, заслуженные люди нашего города.

- Что планируется к 150-летию Владивостока по международной линии? Так сказать, для народа?

- Мы приступили к подготовке трех ярких международных мероприятий. Первое - проведение в дни празднования юбилея Владивостока фестиваля фейерверков городов АТР из Китая, Японии, Кореи. Второе - международный кулинарный фестиваль, в ходе которого его зарубежные участники рассмотрят возможности открытия в нашем городе новых национальных ресторанов. Третье - фестиваль военных оркестров. Сейчас ведутся предварительные консультации и переговоры об участии представителей иностранных флотов в праздновании дня города. Руководство Тихоокеанского флота обещает всецело способствовать реализации идеи, тем более что все эти мероприятия пройдут у нас впервые.

- До юбилея еще нужно дожить. Какие крупные международные события запланированы на будущий год?

- Администрацией Владивостока подана заявка на проведение у нас в будущем году заседания исполнительного комитета Организации по развитию туризма городов АТР. Владивосток, кстати, является единственным членом этого комитета, представляющим Россию. Эта авторитетная международная организация была учреждена в августе 2002 г. с целью объединения для более эффективного развития туристических связей.

В апреле 2009 г. планируется участие в третьей китайско-европейской торгово- инвестиционной конференции по теме "Устойчивое городское развитие". В июне представим Владивосток на 20-й международной торговой ярмарке в Харбине. В этом же месяце планируем участие в 10-й Российско-германской конференции породненных городов с целью установления дружеских и побратимских отношений с городами Германии.

В августе будущего года делегация Владивостока примет участие в работе Ассоциации мэров городов Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии, которое состоится в городе - побратиме Хакодатэ. Далее - участие в конференции "World peace city conference" в Южной Корее и конференции мэров ключевых центров бассейна Японского моря.

- Понятно. Однако на визиты вежливости следует отвечать ответным приглашением. Как насчет создания собственной инфраструктуры - гостиницы, выставочные центры и т.д.?

- Владивосток должен быть и станет в ближайшие четыре года самым современным центром международного сотрудничества России в странах АТР. Для этого нам нужно создать достойные условия для проведения и приема международных выставок, конференций и симпозиумов. Я говорю о строительстве в нашем городе сети гостиниц разного уровня, возведении крупного современного выставочного и туристического центра. В настоящий момент структурными подразделениями администрации Владивостока ведутся на этот счет переговоры с такими известными иностранными компаниями, как "Лотте"(Южная Корея) и "Акор" (Франция), а также с рядом инвесторов из Китая и Гонконга. Параллельно идет работа по поиску и выделению на территории города необходимых земельных участков, в том числе и под строительство международного выставочного центра.

- Поговаривают о создании во Владивостоке целой консульской улицы. Это правда?

- Действительно, такая идея существует не первый год. Именно сейчас, на мой взгляд, наступил удачный момент для ее реализации. Не каждый знает, что Владивосток является вторым городом в России после Санкт-Петербурга по количеству иностранных консульств. Глава города Игорь Пушкарев уже проводит ряд консультаций с главами консульских учреждений, находящихся во Владивостоке, а также с представителями Министерства иностранных дел России. Что касается практических шагов, то сейчас ведется активная работа по подбору необходимого места, которое соответствовало бы всем дипломатическим требованиям, в том числе и требованиям безопасности.