www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.92 р. 100 JPY: 59.33 р.
EUR: 76.08 р. 10 CNY: 97.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Руслан КОНДРАТОВ: На защите граждан - социальные проекты государства

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутат Госдумы России считает главными государственными приоритетами сохранение уровня жизни людей и поддержку экономики.

- Сегодня государство принимает целый комплекс мер, которые позволят удержаться на плаву не только предприятиям, но и каждому, кто окажется в кризисной ситуации. Эти меры озвучены Президентом и правительством России, и они будут исполняться.

В ряду этих мер как социальные, так и экономические программы, направленные на создание условий для работы бизнеса, сохранение уровня жизни людей. Все это взаимосвязано, социальные и экономические процессы развиваются в одном пространстве.

Самое главное, что у нас есть деньги на осуществление масштабных планов и по выходу из кризиса, и по реализации Стратегии-2020. Сегодня Россия занимает третье место в мире по объемам золотовалютных резервов, у нас достаточно средств в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, чтобы использовать их в кризисной ситуации. С начала года в фондах размещено 232 млрд руб. Деньги эти надо использовать с толком и для удержания позиций, и для движения вперед.

Считаю принципиально важным, что в числе приоритетов - поддержка малого бизнеса. Именно малая экономика дает работу очень большому числу людей. От уровня развития малого бизнеса зависит благосостояние и многих семей, и всей страны.

Уже принято решение об увеличении программ поддержки малого бизнеса из федерального бюджета в 2,5 раза. В 3 раза увеличится финансирование программы кредитования малого бизнеса. При этом все действовавшие ранее программы поддержки малого и среднего бизнеса сохранятся.

Кроме того, сегодня регионы получили право снизить с 15% до 5% налоги по упрощенной схеме для малого бизнеса.

Но, получая государственную поддержку, и бизнес не должен забывать о социальной ответственности: сохранять рабочие места, трудовые коллективы, кадровый потенциал.

Если же работодатели собираются выходить из кризиса исключительно за счет сокращения персонала, урезания зарплат, необходимо разбираться с каждым таким случаем.

Думаю, подобная "оптимизация" производственного процесса недопустима. Экономить на людях - безответственно.

Хочу напомнить, что в случае сокращения российский закон всегда на стороне работающего человека.

Для тех, кто все-таки попал под сокращение, предусмотрены меры поддержки. Во-первых, увеличивается пособие по безработице - до 4 тыс. 900 руб. В Приморье эта сумма составит почти на 1 тыс. руб. больше.

Буквально на днях в Госдуму внесен законопроект о дополнительных мерах социальной защиты работников государственных и коммерческих организаций в условиях финансового кризиса. Предлагается установить размер и сроки выплаты пособия по безработице в процентном отношении к среднему заработку, но не выше максимальной величины пособия в 4 тыс. 900 руб. с 1 января 2009 г., с периодом выплаты в течение 12 месяцев.

Кроме того, из федерального бюджета для служб занятости будет выделено порядка 50 млрд руб. Это хорошие деньги, и они все пойдут на переподготовку кадров, на трудоустройство людей, в том числе в других регионах, с выплатой подъемных и т.д. Особое внимание правительство уделяет людям, взявшим потребительские кредиты. Так, с января будущего года, то есть на год раньше, можно использовать на погашение ипотечных кредитов материнский капитал. Будут предоставлены госгарантии людям, купившим "ипотечную" квартиру и в связи с возникшими финансовыми проблемами не имеющим возможности платить кредиты.

А "Единая Россия" выступила с предложением банковскому сообществу - объявить "каникулы" для тех, кто не имеет сейчас возможности выплачивать потребительские кредиты из-за потери работы или заработка. Это известная мировая практика, и, думаю, банки поддержат нашу инициативу и дадут людям или полную отсрочку выплат на год, или оставят оплату только процентов.

Есть все основания полагать, что эти и другие меры, направленные на поддержку практически всех отраслей экономики, социальной сферы и граждан нашей страны, позволят нам выстоять, сохранить производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал.

Знаете, есть такое золотое управленческое правило: кризис - это всегда путь вперед, к лучшему. Будем жить дальше.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru