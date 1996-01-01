Руслан КОНДРАТОВ: На защите граждан - социальные проекты государства

Депутат Госдумы России считает главными государственными приоритетами сохранение уровня жизни людей и поддержку экономики.

- Сегодня государство принимает целый комплекс мер, которые позволят удержаться на плаву не только предприятиям, но и каждому, кто окажется в кризисной ситуации. Эти меры озвучены Президентом и правительством России, и они будут исполняться.

В ряду этих мер как социальные, так и экономические программы, направленные на создание условий для работы бизнеса, сохранение уровня жизни людей. Все это взаимосвязано, социальные и экономические процессы развиваются в одном пространстве.

Самое главное, что у нас есть деньги на осуществление масштабных планов и по выходу из кризиса, и по реализации Стратегии-2020. Сегодня Россия занимает третье место в мире по объемам золотовалютных резервов, у нас достаточно средств в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, чтобы использовать их в кризисной ситуации. С начала года в фондах размещено 232 млрд руб. Деньги эти надо использовать с толком и для удержания позиций, и для движения вперед.

Считаю принципиально важным, что в числе приоритетов - поддержка малого бизнеса. Именно малая экономика дает работу очень большому числу людей. От уровня развития малого бизнеса зависит благосостояние и многих семей, и всей страны.

Уже принято решение об увеличении программ поддержки малого бизнеса из федерального бюджета в 2,5 раза. В 3 раза увеличится финансирование программы кредитования малого бизнеса. При этом все действовавшие ранее программы поддержки малого и среднего бизнеса сохранятся.

Кроме того, сегодня регионы получили право снизить с 15% до 5% налоги по упрощенной схеме для малого бизнеса.

Но, получая государственную поддержку, и бизнес не должен забывать о социальной ответственности: сохранять рабочие места, трудовые коллективы, кадровый потенциал.

Если же работодатели собираются выходить из кризиса исключительно за счет сокращения персонала, урезания зарплат, необходимо разбираться с каждым таким случаем.

Думаю, подобная "оптимизация" производственного процесса недопустима. Экономить на людях - безответственно.

Хочу напомнить, что в случае сокращения российский закон всегда на стороне работающего человека.

Для тех, кто все-таки попал под сокращение, предусмотрены меры поддержки. Во-первых, увеличивается пособие по безработице - до 4 тыс. 900 руб. В Приморье эта сумма составит почти на 1 тыс. руб. больше.

Буквально на днях в Госдуму внесен законопроект о дополнительных мерах социальной защиты работников государственных и коммерческих организаций в условиях финансового кризиса. Предлагается установить размер и сроки выплаты пособия по безработице в процентном отношении к среднему заработку, но не выше максимальной величины пособия в 4 тыс. 900 руб. с 1 января 2009 г., с периодом выплаты в течение 12 месяцев.

Кроме того, из федерального бюджета для служб занятости будет выделено порядка 50 млрд руб. Это хорошие деньги, и они все пойдут на переподготовку кадров, на трудоустройство людей, в том числе в других регионах, с выплатой подъемных и т.д. Особое внимание правительство уделяет людям, взявшим потребительские кредиты. Так, с января будущего года, то есть на год раньше, можно использовать на погашение ипотечных кредитов материнский капитал. Будут предоставлены госгарантии людям, купившим "ипотечную" квартиру и в связи с возникшими финансовыми проблемами не имеющим возможности платить кредиты.

А "Единая Россия" выступила с предложением банковскому сообществу - объявить "каникулы" для тех, кто не имеет сейчас возможности выплачивать потребительские кредиты из-за потери работы или заработка. Это известная мировая практика, и, думаю, банки поддержат нашу инициативу и дадут людям или полную отсрочку выплат на год, или оставят оплату только процентов.

Есть все основания полагать, что эти и другие меры, направленные на поддержку практически всех отраслей экономики, социальной сферы и граждан нашей страны, позволят нам выстоять, сохранить производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал.

Знаете, есть такое золотое управленческое правило: кризис - это всегда путь вперед, к лучшему. Будем жить дальше.