Проект бюджета Владивостока на 2009 год принят во втором чтении

Бюджет Владивостока сверстан по доходам в сумме 6,6 млрд руб., по расходам - 7,1 млрд руб., дефицит - 511 млн руб. При этом депутаты во время работы профильных комитетов внесли целый ряд поправок в проект документа. Существенная часть поправок была принята депутатами, другие предложения вошли в протокольный список, который может быть принят в качестве дополнения к бюджету.

Несмотря на то, что бюджет носит проектный характер и финансовая составляющая ситуации прояснится только к началу следующего года, решения по вопросу "от каких статей бюджета следует отнять, а к каким прибавить?" пришлось принимать уже на текущей сессии Думы г.Владивостока.

"Те больные социальные проблемы, которые пока не находят своего решения в силу отсутствия средств, не просто известны в администрации. По ним идет поиск вариантов решения, и администрация готова поддерживать работу депутатов в этом же направлении, - прокомментировал работу над бюджетом заместитель главы города Александр ЗУБРИЦКИЙ. - Работа над проектом бюджета идет совместно с депутатами думы вот уже более месяца, причем в положительном ключе: заместители главы, руководители структурных подразделений вместе с депутатами прорабатывают каждую статью финансового документа. Раз в месяц мы планируем проводить совместное совещания с депутатами думы для выработки оперативных решений по всем возникающим вопросам".

Наталья ЗУБОВА, заместитель главы администрации, еще раз подчеркнула, что, несмотря на текущие экономические трудности в мире и стране, доходная составляющая бюджета планируется на 217 млн руб. больше доходной части прошлого года, а бюджет носит социальную направленность: "Увеличение доходной части возможно за счет планового повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, работы по выявлению "серых" заработных плат и других мер. По результатам работы в комитетах думы и публичных слушаний в проект бюджета внесен ряд поправок, однако они не меняют социальной направленности бюджета. Наибольшие бюджетные расходы предусмотрены по разделам: "Образование", "ЖКХ", "Здравоохранение, физическая культура и спорт".

Непрогнозируемость последствий мирового финансового кризиса для налоговой наполняемости бюджета города заставила депутатов и представителей городской администрации более жестко отнестись к тем статьям дохода, которые муниципалитет может регулировать. Так, доходы от аренды муниципального имущества предположительно составят 66 млн 600 тыс. руб. По мнению председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Думы г.Владивостока Игоря ЧЕМЕРИСА, есть возможность увеличить эту сумму.

Из спорных вопросов были отмечены прогнозируемые сложности по обслуживанию муниципального долга. В 2009 г. возможность получения кредитов в банках будет существенно ограничена, добавьте к этому увеличение ставок кредитования. Учитывая вышеперечисленное, возможны проблемы с исполнением обязательств по кредитным соглашениям.

В 2009 г. планируется реализация программы "Разработка маршрутной сети городского пассажирского транспорта города Владивостока". Против того, чтобы навести порядок в этом вопросе, возражений не возникло. Однако депутаты посчитали преждевременным внести в бюджет 30 млн рублей на покупку муниципальных автобусов, порекомендовав городской администрации сначала создать обоснованную и грамотную программу, как будет эксплуатироваться этот транспорт, будет ли предприятие прибыльным и не потребует ли дотаций. Словом, вопрос 30 млн на автобусы пока не решен.

Предлагается навести порядок в деятельности МУПов, заставив их увеличить отчисления от доходов. Перспективным нововведением может стать выпуск акций МУПов и установка дивидендов по ним. "Акции будут привлекать инвестиции, которые можно будет направить на реализацию социально значимых проектов. Проверяя и контролируя, необходимо использовать все современные финансовые инструменты, с помощью которых можно увеличить доходную часть бюджета города", - сказал Игорь Чемерис.

В целях повышения доходности предлагается навести порядок в системе управления муниципальным недвижимым имуществом. В 2009 г. будет составлен единый реестр всего недвижимого муниципального имущества, проведена его паспортизация.

Что касается корректировок расходной части бюджета, то предложений на увеличение финансирования тех или иных статей поступило больше, чем имеющихся возможностей их профинансировать. Формируя заявки на дополнительные средства, депутаты не предлагали, у кого эти средства нужно отнять. Теперь бюджет ждет процедура третьего чтения. По мнению как депутатов, так и городской администрации есть все основания считать, что Владивосток войдет в новый финансовый год с принятым бюджетом.