Депутаты проголосовали единогласно

Депутаты Думы Чукотского автономного округа единогласно выбрали Романа АБРАМОВИЧА председателем думы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ЧАО.

Также были избраны три заместителя председателя думы. Это вновь избранные депутаты Андрей ГОРОДИЛОВ и Арамаис ДАЛЛАКЯН, а также Валентина РУДЧЕНКО, которая ранее уже занимала эту должность. Кроме этого были сформированы комитеты по законодательству и безопасности, социальной политике, промышленной и сельскохозяйственной политике, по бюджету и комиссия по регламенту и организации депутатской деятельности и избраны их председатели.