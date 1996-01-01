Олег КОЖЕМЯКО - губернатор Приамурья

Амурские депутаты наделили Олега Кожемяко полномочиями губернатора региона. В поддержку его кандидатуры 20 октября проголосовали 22 депутата из 31, присутствовавшего на заседании. Кожемяко стал девятым губернатором Амурской области. В этот же день прошла инаугурация нового главы региона. Кандидата на пост губернатора депутатам представил полпред Олег САФОНОВ.

Накануне Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Амурской области Николая КОЛЕСОВА. Этим же документом глава государства внес на рассмотрение областного Законодательного собрания кандидатуру помощника главы своей администрации Кожемяко для наделения полномочиями губернатора. В свое время Олег Кожемяко был направлен в Корякию помогать разбирать завалы, вызванные землетрясением. Теперь ему предстоит расчищать завалы политические и экономические, созданные администрацией прежнего губернатора Приамурья, который был ставленником прежнего дальневосточного полпреда Президента РФ Камиля ИСХАКОВА. Команда Колесова "прославилась" громкими коррупционными скандалами и уголовными делами.