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Олег КОЖЕМЯКО - губернатор Приамурья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Амурские депутаты наделили Олега Кожемяко полномочиями губернатора региона. В поддержку его кандидатуры 20 октября проголосовали 22 депутата из 31, присутствовавшего на заседании. Кожемяко стал девятым губернатором Амурской области. В этот же день прошла инаугурация нового главы региона. Кандидата на пост губернатора депутатам представил полпред Олег САФОНОВ.

Накануне Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Амурской области Николая КОЛЕСОВА. Этим же документом глава государства внес на рассмотрение областного Законодательного собрания кандидатуру помощника главы своей администрации Кожемяко для наделения полномочиями губернатора. В свое время Олег Кожемяко был направлен в Корякию помогать разбирать завалы, вызванные землетрясением. Теперь ему предстоит расчищать завалы политические и экономические, созданные администрацией прежнего губернатора Приамурья, который был ставленником прежнего дальневосточного полпреда Президента РФ Камиля ИСХАКОВА. Команда Колесова "прославилась" громкими коррупционными скандалами и уголовными делами.

Досье

Олег Кожемяко родился в 1962 г. в Приморском крае. В 1982 г. окончил Хабаровский монтажный техникум, в 1992 году - Дальневосточный институт советской торговли, а в 2003 г. получил степень кандидата экономических наук. С 1997 г. - председатель Совета директоров ОАО "Преображенская база тралового флота". В 2001 г. был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, в 2002 г. - членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. С октября 2004 г. занимал пост советника председателя Совета Федерации. С января 2005 года - вице-губернатор Корякского автономного округа, с 9 марта Олег Николаевич был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. С апреля 2005 г. по 1 июля 2007 года (дата объединения Камчатской области и Корякского АО) занимал пост губернатора Корякии. В июле 2007 года был назначен помощником руководителя Администрации Президента РФ. В 2007 г. за большой вклад в социально-экономическое развитие Корякского АО Олег Николаевич был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени".
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