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Дальневосточные поручения президента

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам поездки в Чукотский автономный округ, Магаданскую область и Камчатский край 16 октября подписал перечень поручений Правительству РФ, которые должны способствовать устойчивому развитию региона. Первым пунктом значится поручение "обеспечить в кратчайшие сроки формирование стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области на период до 2025 года, уделив особое внимание разработке механизмов ускоренного социально-экономического развития отдаленных территорий Дальнего Востока".

До 1 декабря 2008 года правительство должно рассмотреть вопрос о создании особых экономических зон в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. В срок до 1 февраля 2009 года разработать и утвердить Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

До 1 февраля 2009 года в ФЦП "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года" должны быть внесены изменения, предусматривающие включение проектов использования гидро- и геотермальных ресурсов Камчатского края; а также объектов социального назначения и производственной инфраструктуры, расположенных в национальных поселках на территории Камчатского края и Чукотского автономного округа.

Уже в самое ближайшее время - до 1 декабря 2008 года, по настоянию Президента РФ, в проекте ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2013 гг." должно быть предусмотрено выделение в 2009 году субсидий бюджетам Камчатского края и Сахалинской области в объеме 6 млрд рублей на мероприятия по повышению сейсмической устойчивости жилых домов.

Самый короткий срок - до 1 ноября - Дмитрий Медведев определил для того, чтобы заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ совместно с компаниями нефтегазового комплекса проработали вопрос о заключении начиная с 2009 года долгосрочных договоров на поставку первичных энергоресурсов для нужд энергетики и ЖКХ субъектов РФ.

В перечень поручений президента также вошли вопросы, касающиеся дополнительного выделения бюджетных кредитов на закупку топлива для государственных и муниципальных предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, бюджетных ассигнований на реализацию Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".

В ближайшее время должен быть рассмотрен вопрос о государственной поддержке морского зверобойного промысла и развития северного оленеводства. Проанализирована практика применения и внесены предложения по совершенствованию механизмов реализации закона "О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ". Не обошел вниманием президент вопросы государственной поддержки развития малой авиации в субъектах РФ, расположенных на территории ДВФО.

Ряд вопросов касается конкретных проблем Камчатского края. В частности, камчатцы уже давно просят об упрощении пропуска иностранных туристов через государственную границу РФ на территорию Камчатского края, что будет способствовать развитию туристической отрасли полуострова. Уже в ближайшее время должен быть разработан комплекс мер, направленных на создание в Камчатском крае центра спортивной подготовки сборных команд Российской Федерации по зимним видам спорта (горнолыжный спорт, биатлон). Он должен предусматривать, в частности, строительство современных спортивных сооружений и создание соответствующей инфраструктуры.

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