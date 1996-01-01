Мэры АТЭС встретятся во Владивостоке в 2010 году

Саммит мэров городов Азиатско-Тихоокеанского региона впервые пройдет в 2010 году во Владивостоке. Такое решение принято в секретариате этой международной организации. Встреча совпадет с празднованием 150-летия Владивостока, сообщает пресс-служба мэрии города.

В сентябре на 8-м форуме мэров городов АТР в Даляне делегация мэрии Владивостока во главе с вице-мэром Александром ЗУБРИЦКИМ представила перспективы международного сотрудничества нашего города, а по окончании саммита подала заявку о проведении форума во Владивостоке в секретариат организации в Фукуоке. И вот получен положительный ответ.

Как рассказывает Александр Зубрицкий, все 24 мэра - постоянные члены организации не возражают, чтобы саммит прошел в 2010 году во Владивостоке: "Решение о проведении саммита мэров городов АТР во Владивостоке даст новый импульс развитию нашего города в области международного сотрудничества, возможность приобрести новых партнеров", - прокомментировал событие Александр Зубрицкий.