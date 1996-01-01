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Очередного чиновника отстранят от должности
Прокуратурой Хасанского района направлено в суд заявление о прекращении трудового договора с руководителем аппарата администрации Хасанского муниципального района А.КОСТЕНКО, в компетентности которого 11 коммерческих организаций, по факту выявления незаконного участия в коммерческой деятельности. Об этом сообщила PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА.
Незаконное участие в коммерческой деятельности, учреждение коммерческих организаций, владение долями и пакетами акций, предоставление представителю нанимателя недостоверных сведений об имуществе, занятие иной оплачиваемой деятельностью без предварительного уведомления представителя нанимателя - все это влечет за собой конфликт личных интересов и интересов службы, создает почву для коррупционных проявлений.
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