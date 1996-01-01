Губернатор Приамурья предложил новую ГЭС привязать к космодрому Восточный

Развитие гидроэнергетики является одной из точек роста и благосостояния Амурской области. Об этом заявил губернатор Приамурья Олег КОЖЕМЯКО. Он предложил приступить к строительству Нижнезейской ГЭС, которая находится в 65 км от космодрома Восточный и станет дополнительным источником электроэнергии для объекта федерального значения.