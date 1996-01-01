В Кремле Сидоров пробыл недолго

Заместитель главы управления президента по внутренней политике (УПВП) Николай Сидоров покидает свою должность, пробыв на ней едва три месяца.

Как сообщает "Коммерсант", в настоящее время чиновник находится в отпуске, из которого в администрацию уже не вернется. Напомним, что заместителем главы УПВП вице-губернатор Приморского края Николай Сидоров был назначен в конце августа. До этого он провел ряд избирательных кампаний в качестве политтехнолога компании "Имидж-контакт". Самыми успешными стали выборы губернатора Приморского края, на которых победил предприниматель Сергей ДАРЬКИН.