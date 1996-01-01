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Депутаты Приморья считают решение о запрете правого руля "неуместным"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты Законодательного собрания Приморского края готовят обращение в правительство и госдуму РФ по поводу возможного запрета на эксплуатацию машин с правым рулем. На прошлой неделе этот вопрос был поднят на заседании комитета по региональной политике и законности. В нем приняли участие депутаты думы Владивостока.

Парламентарии обсуждали предложенные изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения". По мнению депутатов, поправки к данному законопроекту, предложенные первым вице-спикером госдумы Олегом МОРОЗОВЫМ и Николаем ГОНЧАРОМ, содержат запрет на эксплуатацию праворульных машин.

Для того чтобы разговор был более аргументированным, на профильном комитете ЗС ПК присутствовали представители УВД края, вице-губернатор Приморья Николай ВАЧАЕВ.

Депутаты ЗакСа, учитывая высокую социальную и экономическую значимость данного вопроса для приморцев, внимательно отслеживают ситуацию. Кто-то поспешил упрекнуть приморский парламент в бездействии.

- Краевой парламент - это прежде всего жители Приморья. Поэтому мы, естественно, поддерживаем инициативы по обращению в Госдуму, - комментирует ситуацию депутат Леонид ПРЕМИНГЕР. - Но необходимо понимать суть возможных проблем. Никто в открытую не говорит о запрете праворульных машин. Речь идет о возможных поправках в "Технический регламент".

Насколько эти поправки ограничат эксплуатацию автомобилей, никто точно пока сказать не может. Поэтому депутаты сейчас внимательно изучают данные законопроекты. Наша позиция - не впадать в эмоции, истерику, а подготовить взвешенные и действенные шаги для предотвращения запрета праворульных автомобилей. Обращаться в правительство нужно с конкретикой.

"Для нас это, конечно, очень важный и болезненный вопрос, - комментирует ситуацию вице-спикер ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ. - Он затрагивает практически каждого жителя Приморья. Поэтому на данную проблему реагируют сразу и очень остро. Но все-таки акции протеста были еще и несколько подогреты определенными сторонами, которые воспользовались значимостью вопроса".

Депутаты считают своим долгом вмешаться в ситуацию. Готовится взвешенный документ, который должен обратить внимание на Дальний Восток, где нет своих автомобильных заводов, где люди объективно не могут приобрести качественные автомобили по доступной цене. В итоге на комитете по региональной политике и законности было принято решение разработать проект обращения в Правительство РФ и Госдуму по проблеме правого руля и рассмотреть его на заседании краевого парламента.

"Я думаю, что депутаты поддержат это обращение, - говорит спикер приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ. - Это неправильно, если решение о запрете "правого руля" сейчас серьезно рассматривается в Москве. Оно поспешно и неуместно в условиях нынешних финансовых трудностей. Это касается и вопроса повышения таможенных сборов на закупку автомобилей разного срока давности - от него также можно было бы воздержаться. Я понимаю тех, кто разрабатывает подобные решения, - они хотят таким образом пополнить доходную часть бюджета. А мы смотрим на этот вопрос с точки зрения населения, проживающего здесь. Это источник существования значительной части дальневосточников. Я считаю, нет оснований без нужды создавать людям более сложные условия жизни и обижать их.

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