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Бюджету Владивостока дан зеленый свет
Публичные слушания проекта бюджета Владивостока на 2009 г. состоялись 4 декабря. Даже снег с дождем не помешал экспертам, депутатам и гражданам прийти, чтобы поучаствовать в обсуждении.
Перед присутствующими с докладом выступила заместитель главы г.Владивостока Наталья ЗУБОВА. В качестве экспертов финансового документа были приглашены генеральный директор Дальневосточного центра экономического развития Александр АБРАМОВ, старший преподаватель курса "Государственные и корпоративные финансы" ДВГУ Валентин ШИБАНОВ, председатель Совета почетных граждан Владивостока Светлана МОРОЗОВА.
"В целом представленный проект бюджета соответствует нормам федерального законодательства, плану экономического развития и основных направлений бюджетной и налоговой политики города, - прокомментировал проект бюджета на 2009 г. Валентин Шибанов. - Однако существует несколько существенных замечаний. А именно: отсутствие единой концепции сбалансированного роста, отсутствие механизма оценки эффективности расходования бюджетных средств".
Заместитель главы города Наталья Зубова не согласилась с замечанием об отсутствии механизма контроля за эффективностью расходования бюджетных средств: "Такая работа ведется, разработана специальная программа контроля за расходованием муниципальных финансов. Просто данный документ не предусмотрен форматом бюджета. Что касается концепции сбалансированного роста, мы ставим перед собой задачу обеспечить в течение среднесрочного периода переход от стабилизации и бюджетной сбалансированности к реализации на территории Владивостокского городского округа бюджета развития. Его исполнение должно основываться на принципах бюджетирования, ориентированного на результат".
Проблемы, затронутые в экспертном выступлении Светланы Морозовой, спрогнозировать было легко. Понятно, что если человек выступает от имени горожан, то и вопросы будут касаться социальной сферы.
"С 2006 г. в РФ разграничены полномочия между уровнями власти. Местные бюджеты должны в первую очередь обеспечивать нормальную жизнедеятельность округа и решать ряд социальных вопросов. Структура представленного проекта в целом отражает названное требование. 41% процент бюджета города идет на статью "Образование", - школьного и внешкольного. 21,5% - на финансирование ЖКХ, 20% - на решение общегосударственных вопросов, 11% - на здравоохранение, 3,7% - на топливо и транспорт для жителей островов и т.д. - прокомментировала она. - Однако остановлюсь на детских садах. Сейчас в городе функционируют 99 дошкольных образовательных учреждений, охватывающих дошкольным образованием 62% детей. В 2008 г. 14090 детей остаются дома, то есть тысячи мам не выходят на работу и мы недополучаем налоговые поступления. Надо как-то решать этот вопрос", - считает С.Морозова.
Председатель Совета почетных граждан г.Владивостока высказала еще несколько замечаний, касающихся монетизации льгот на проезд в общественном транспорте, создания системы муниципального транспорта, проблемы хронического недофинансирования статьи расходов на ЖКХ. Что и говорить, проблемы ЖКХ напоминают черную дыру. Сколько средств ни выделяй, все равно не хватит.
По информации администрации Владивостока, дефицит бюджета составляет 511 млн руб. (10% от общей суммы). Доходная часть бюджета - 6 млрд 672 млн руб., расходная - 7 млрд 183 млн руб. Дефицит планируется покрыть за счет кредитов кредитных организаций, что не противоречит "Бюджетному кодексу РФ". "Мы не имеем права увеличивать расходные обязательства, не подкрепляя их доходными поступлениями. Еще раз подчеркну, что бюджет на 2009 г. сбалансирован. Все расходы подкреплены доходными источниками", - уверила пришедших на публичные слушания граждан Н. Зубова. В то же время представитель администрации города не скрывает, что "подушки безопасности" на случай кардинального недопоступления запланированных средств в бюджете города не существует. Бюджет спланирован по так называемому оптимистическому варианту, и остается надеяться, что мировой финансовый кризис не слишком на нем скажется. Хотя о возможной корректировке документа в течение следующего года говорили многие эксперты.
Свои предложения по поводу проекта бюджета высказали и депутаты Думы Владивостока. В итоге все поправки, предложенные экспертами, депутатами, гражданами, были внесены в проект решения публичных слушаний, после чего все участники мероприятия единогласно проголосовали за принятие бюджета. По законодательству, это решение имеет рекомендательный характер.
Теперь обсуждение документа будет продолжено во втором и третьем чтениях на заседаниях думы и в комитетах, и есть все основания полагать, что в новый финансовый год Владивосток войдет с утвержденным бюджетом.
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