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В регионах России стартует третий этап в процедуре внесения изменений в Основной закон страны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Парламентарии Кабардино-Балкарии первыми среди своих коллег должны поддержать или отвергнуть президентские поправки к Конституции, которые продлевают полномочия главы государства и Госдумы до шести и пяти лет соответственно, а также обязывают будущего президента ежегодно отчитываться перед парламентариями за проделанную работу.

Ни у кого не вызывает сомнений, что процедура принятия поправок пройдет гладко. Веселое недоумение СМИ в отношении вчерашнего единственного голоса "против" в Совете Федерации (оппонент президента из скромности не стал афишировать свое имя) лишь подчеркивает отсутствие интриги. Партия "Единая Россия" контролирует 83 из 85 региональных законодательных собраний, в то время как в процедуре принятия поправок задействованы две трети из них.

Между тем революционное событие, - напомним, что с момента принятия 12 декабря 1993 г. Основной закон не подвергался правке, - занимает россиян (да и экспертное сообщество тоже) крайне мало. Несмотря на все оговорки представителей власти о всего лишь "корректировке" Конституции, речь, конечно же, идет о ее серьезном реформировании. Напомним, что изменения вносятся в ст. 81 и 96 (о сроках полномочий главы государства и Госдумы) и в ст. 103 и 114 (о наделении Госдумы правом рассмотрения ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным депутатами) Основного закона.

Списывать пассивность граждан на утомленность от кризиса вряд ли стоит. Объяснение простое: нельзя не признать, что в целом общество было готово к подобным переменам и потому приняло их если не положительно, то, по меньшей мере, равнодушно.

С момента обнародования предложений Медведева в отношении сроков работы высшей исполнительной и законодательной ветвей власти по части мотивации этого решения самой властью было сделано крайне мало. Собственно, подводить базис под будущую реформу в свое время начал еще президент ПУТИН. Первый аргумент - о "кальке с американской конституции", который и сегодня на устах у всех кремленологов. Почему это аргумент - остается непонятным. По этой логике, будущие шесть президентских лет можно назвать калькой с конституции Австрии, где срок полномочий главы государства (правда, мало что решающего) именно такой.

Другой аргумент Путина также стал классическим: "Четыре года - достаточно маленький срок... Только два года нужно для того, чтобы войти в курс общефедеральных и международных проблем". Конечно, не каждый гражданин России - ее президент, и потому главе государства приходится верить на слово. Однако практика госслужбы всех государств как раз и строится на принципах профессиональной преемственности и карьерного роста в соответствующей сфере. Это значит, что к власти приходит управленец, обладающий соответствующими знаниями. Пусть и не во всей их полноте, но достаточными, чтобы не тратить два года на "вхождение в курс". И если российская бюрократия не гарантирует именно такой кадровый резерв, то это проблема госуправления, а не Конституции страны.

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