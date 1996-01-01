Антикризис от Ишаева

Губернатор Хабаровского края заявил, что в 2009 году резко сократится штат сотрудников краевой администрации. Виктор ИШАЕВ не скрывал, что решение об этом было принято по итогам работы Госсовета и Х съезда партии "Единая Россия", где он встречался с рядом министров.

Речь пока не идет о конкретных цифрах и должностях, но, по мнению губернатора, правительство края может обойтись и без ряда сотрудников, при этом не потеряв результативности своей работы.

Как известно, на Госсовете обсуждалось, как сохранить экономику страны и как работать во время кризиса. По словам Виктора Ишаева (напомним, что он академик по экономическому профилю), речь идет не просто о том, как выжить, а о конкурентоспособности российской экономики. Губернатор Хабаровского края считает, что это глубокий экономический кризис и даже в правительстве не до конца осознали всю его глубину. Он комментировал ситуацию откровенно.

"Правительство всех успокаивает, что у нас хорошие золотовалютные запасы, но, по оценкам экономистов, 50 млрд рублей уже истрачено. Есть большие угрозы. Коммерческая задолженность наших компаний равна национальным резервам. Если компании не оплатят долги, то контроль за нефтью и газом перейдет к иностранным компаниям. Кроме того, во всем цивилизованном мире сумма сбережений равна сумме инвестиций в экономику. В нашей стране накопления по отношению к ВВП составляют 34,4%. В экономике их не более 20%. Все остальные необходимо вернуть, ибо это и есть колоссальные ресурсы для развития экономики. И, конечно, кризис - очередное напоминание, что должна меняться структура экономики - на внутренний спрос, тогда будет расти покупательская способность. Маркс с его формулой "товар-деньги-товар" актуален и сейчас", - подытожил Ишаев.

Поддержав желание премьер-министра освободить предприятия от части налогов, губернатор напомнил о последствиях: по самым оптимистичным прогнозам, бюджет Хабаровского края недосчитается в будущем году 6 млрд рублей. И Ишаев опасается, что часть этих денег не будет возмещена краю из федерального бюджета.