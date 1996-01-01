В бюджете Владивостока на 2009 год кризис не предусмотрен

Рассмотрев предложенный бюджет на 2009 год, депутаты городской Думы пришли в недоумение: в нем совсем не учтены возможные налоговые недопоступления в бюджет из-за сокращения доходов предприятий в связи с прогнозируемой сложной экономической ситуацией.

Их даже не утешил ответ, что городской бюджет пополняется за счет налогов на доход физических лиц, а сведений о сокращении заработной платы на момент разработки проекта бюджетаВладивостока на 2009 год у администрации города не было. Председатель Думы Владивостока Валерий РОЗОВ дипломатично заметил, что бюджет носит "проектный" характер и ситуация прояснится к началу следующего года. Зато неунывающий депутат Александр ЮРТАЕВ для успокоения общих страстей и совести предложил создать городской комитет по противодействию мировому экономическому кризису.