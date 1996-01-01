По мнению депутата Госдумы Руслана Кондратова, десятый съезд партии "Единой России" задал вектор инновационного развития страны

В Москве прошел десятый съезд партии "Единая Россия". Важнейшей темой партийного форума стало обсуждение социально-экономического развития страны в рамках проекта "Стратегия-2020". Какие главные акценты были расставлены на съезде, какие перспективы открываются для страны и каждого из нас - об этом в интервью с депутатом Государственной Думы России от Приморья Русланом КОНДРАТОВЫМ.

- Руслан Викторович, чем более всего вам запомнился съезд?

- Прежде всего - конкретными решениями, которые заработают уже в ближайшее время. Самое главное, что эти решения продолжают курс государства на создание мощной инновационной экономики, сохранение и расширение социальных гарантий людям. Эти две задачи взаимосвязаны - эффективная социальная политика всегда является сильным фактором экономического роста. Уверен, именно такой курс позволит нашей стране не только удержаться на плаву в условиях мирового финансово-экономического кризиса, но и выйти из него еще более конкурентоспособной. Для этого у нас есть все предпосылки, о чем еще раз заявил лидер "Единой России" Владимир Владимирович Путин. Он особо подчеркнул, что да, кризис мы не могли предотвратить, но у страны хватит сил и возможностей, чтобы встретить его во всеоружии. "Наша экономика развивалась, мы накопили значительные финансовые резервы, которые дадут свободу для маневра и помогут сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить роста инфляции и ослабления рубля", - сказал председатель Правительства РФ.

- Какие главные, на ваш взгляд, решения съезда?

- На съезде было заявлено, что пенсии и зарплаты бюджетникам будут исправно выплачиваться. Это очень важно, поскольку речь идет о самых уязвимых слоях населения, которые нуждаются в особом внимании государства. И заметьте, речь идет не только о временных гарантиях, выплаты будут повышены, причем в ближайшее время. Уже в завершении 2009 года все пенсионеры нашей страны, в том числе и жители Приморья, будут получать пенсию не ниже прожиточного минимума, а в 2010 году размер трудовой пенсии вырастет в полтора раза в сравнении с нынешним годом. Вы знаете, что вопрос повышения пенсий дальневосточникам был у нас на особом контроле, поскольку пенсии в регионе отставали от уровня пенсий жителей центральной полосы России. Сейчас эта несправедливость будет устранена.

Кроме того, на съезде было заявлено, что с нового года на треть увеличится фонд оплаты труда бюджетников, то есть врачи и педагоги будут получать больше. Государство поддержит и тех, кто оказался без работы: пособие по безработице увеличится на полторы тысячи рублей и составит 4900 рублей. Особое внимание - работающим, в том числе в сфере малой экономики, где начнут действовать серьезные налоговые льготы, причем в самое ближайшее время.

- Что дадут эти льготы для предпринимателей?

- По большому счету, это не только поддержка представителей бизнеса, но и вклад в укрепление экономики, работа на благо всего общества. Льготы дадут возможность бизнесу развиваться, сохранять и создавать новые рабочие места, в том числе в малой экономике.

Так, уже с 28 ноября предприятия будут уплачивать налоги на основе фактической прибыли, полученной с начала года. Кроме того, с января будущего года на четыре процентных пункта снизится ставка налога на прибыль за счет федеральной части налога. Цена вопроса - свыше 400 млрд рублей. Как подчеркнул председатель правительства России Владимир Путин, эти деньги останутся и будут работать в экономике.

Еще одной действенной мерой для успешного развития предпринимательства станет снижение фискальной нагрузки на малый бизнес. Регионы получат право снижать ставку на 10 процентных пунктов, с 15 до 5 процентов. Это очень существенно. Думаю, в Приморском крае воспользуются этим правом.

- Как депутатский корпус будет помогать в решении задач, поставленных на съезде?

- Депутаты Госдумы готовы поддержать все социально значимые решения правительства. Будем оперативно рассматривать и принимать законопроекты. И, безусловно, важно - каждый из нас должен быть в курсе всех проблем, которые сегодня волнуют общество. Для этого надо общаться с людьми, получать обратную связь - как и что делается в регионах, как исполняются решения, где и почему пробуксовывают. Так что моя работа в Приморском крае идет и будет продолжаться дальше. Ни одно из обращений моих земляков без ответа не остается.