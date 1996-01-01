Приморские власти ответят за недомонетизацию

Прокуратурой Приморского края проведена проверка соблюдения прав федеральных и краевых льготников (инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и других), которым законодательством предоставлено право на льготы по оплате жилья и коммунальных услуг.

В ходе проверки был выявлен целый ряд нарушений закона со стороны администрации Приморского края.

Так, установлено, что с 1 августа 2008 года администрацией края проведена "монетизация", при которой нарушен ряд положений федерального законодательства, выразившихся в возложении на льготников обязанности по предоставлению в органы социальной защиты населения перечня документов для назначения указанной выплаты, что является затруднительным для граждан.

При этом федеральное законодательство предоставляет право на указанные льготы с момента предъявления документов, подтверждающих правовой статус гражданина (соответствующие удостоверения и справки), требование иных документов не предусмотрено.

По результатам проверки прокуратурой края в краевой суд направлено заявление о признании противоречащим закону и недействующим в части постановления губернатора Приморского края от 16.07.2008 № 63-пг.