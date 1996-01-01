Пока "правые" скрещивались, "яблочники" перехватили движение за правый руль

В начале декабря в Хабаровске состоится слияние региональных отделений СПС, "Гражданской силы" и Демократической партии России "Правое дело".

Куратором "Правого дела" в Хабаровском крае назначен глава реготделения Демократической партии России Георгий ПОДКОЛОДНЫЙ. Он и рассчитывает возглавить создаваемую структуру. Однако не он один.

Досье Объединенная демократическая партия России "Правое дело" учреждена в Москве 16 ноября путем слияния самоликвидировавшихся партий СПС, "Гражданская сила" и "Демократическая партия России". Основные пункты программы и лозунги "Правое дело" позаимствует у СПС. Название "Правое дело" 10 лет назад носила праволиберальная коалиция, на базе которой был создан "Союз правых сил". Лидерами коалиции тогда были Анатолий ЧУБАЙС, Борис НЕМЦОВ, Егор ГАЙДАР, Борис ФЕДОРОВ (умер) и Ирина ХАКАМАДА.

Руководитель Демократической партии России в Хабаровском крае Георгий Подколодный сообщил, что решением учредительного съезда "Правого дела" ему поручено создать региональное отделение. "Я не знаю, почему выбрали именно меня, решение съезда было принято машинально, - признался Подколодный. - Все регионы страны были поделены в равных пропорциях между представителями трех партий. Учредительную конференцию мы проведем в начале декабря. Разумеется, свою кандидатуру на пост руководителя отделения я подавать буду".

В партийной среде бытует мнение, что человек, подготавливающий конференцию, определяет и ее будущие решения. Но в данном случае все не так однозначно, так как в партийную борьбу намерен вступить экс-председатель краевого СПС Андрей БАРЖАНОВ: "Дело не в амбициях, просто для партии будет лучше, если мои немалые связи и опыт будут использоваться максимально эффективно, а сделать это можно только на посту руководителя отделения".

Председатель регионального отделения партии "Яблоко" Жан МАНЬКО заявил ДДГ "ЗР", что, по его мнению, слияние трех правых партий на федеральном уровне ни к чему хорошему не приведет, так как все три организации были с самого начала и оставались "до последнего момента прокремлевскими проектами". "Три нуля в сумме всегда дают ноль, тем более что при самороспуске партий из их состава вышли самые яркие и деятельные представители, - заявил главный в Хабаровском крае "яблочник". - Организуемая сейчас партия будет партией Садового кольца, у которой нет перспектив, так же как и у любого другого "заказного" проекта".

В ходе объединения партий наверняка уменьшится численность "правых" в крае. Как считает Баржанов, далеко не все партийцы со стажем захотят писать заявления о вступлении в новую партию. Одним может не понравиться соседство с Чубайсом, другим придется не по вкусу отсутствие в составе партии "правых тяжеловесов", таких как Ирина Хакамада, Борис Немцов и Мария ГАЙДАР. Ну а третьи, по его мнению, вообще могут "разочароваться в самой идее партии либерального толка в условиях засилия консервативной идеологии, транслируемой действующей властью".

"Из состоявших в трех партиях 2200 хабаровчан в "Правое дело" планируется собрать немногим более 500 человек, - сказал Подколодный. - А больше для создания регионального отделения и не надо. Но в дальнейшем мы будем работать над увеличением числа людей в наших рядах".

А пока одни правые создают очередную коалицию, "яблочники" в Хабаровском крае перехватывают у своих бывших коллег из СПС их главный лозунг - "За правый руль". Увлекшиеся партийными сборами члены СПС упустили из виду всероссийскую акцию автомобилистов. "Эта акция дала нам понять, что автомобилисты готовы бороться за свои права и более эффективными методами - в скором будущем мы организуем ряд акций прямого действия против неконтролируемого повышения цен на топливо", - заявил лидер краевого "Яблока" Жан Манько.