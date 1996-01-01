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Депутаты создали спецкомиссию для борьбы с коррупцией

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты Законодательного собрания Приморского края создали специальную комиссию, которая будет проверять краевые законопроекты и выявлять возможные положения, способствующие коррупции, сообщил РИА Новости представитель отдела информации краевого парламента.

"Это решение принято на заседании парламента. В состав комиссии вошли спикер краевого парламента Виктор ГОРЧАКОВ, глава фракции КПРФ в Законодательном собрании края Владимир БЕСПАЛОВ, депутаты-единороссы Виктор ПИНСКИЙ, Сергей СИДОРЕНКО, Виктор РЕВА", - пояснил собеседник агентства.

Комиссия является коллегиальным совещательным органом ЗС ПК.

Члены комиссии будут анализировать нормативные правовые акты Приморского края, чтобы выявить положения, которые могут способствовать коррупции, а также разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства в области правового обеспечения противодействия коррупции.

В ближайшее время депутатам, в частности, предстоит доработать законопроект "О противодействии коррупции в Приморском крае" для его представления к обсуждению во втором чтении на сессии Законодательного собрания Приморского края. Этот законопроект был разработан прокуратурой Приморского края, в сентябре депутаты одобрили его в первом чтении.

Документ содержит определение коррупции и предусматривает пять механизмов, направленных на противодействие коррупции: антикоррупционная экспертиза, мониторинг, образование и пропаганда, создание антикоррупционных регламентов и муниципальных и краевых целевых программ.

Также члены комиссии имеют право инициировать депутатские слушания и привлекать к экспертизе правоохранительные органы, ученых, экспертов. Члены комиссии будут отчитываться о работе комиссии не реже двух раз в год.

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