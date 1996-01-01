Парламентарии ДФО съедутся на Камчатку на спецпосиделки

Впервые на Камчатке планируется провести региональное совещание парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье". Созвать представительный форум в Петропавловске-Камчатском решено ориентировочно в марте.

Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Камчатского края Борис НЕВЗОРОВ, рассказала ИА REGNUM пресс-секретарь ЗС Екатерина КОЛЧ.

По ее словам, создан оргкомитет по подготовке мероприятия. "В его задачи входит формирование проекта повестки дня, уточнение конкретной даты регионального совещания, а также приглашение на заседание членов Ассоциации. Борис Невзоров поручил коллегам включить в повестку наиболее актуальные для региона вопросы, в частности проблемы прибрежного рыболовства, касающиеся сразу нескольких субъектов Дальневосточного Федерального округа", - сказала Колч.