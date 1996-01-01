Бюджет-2009 готов к первому чтению

Депутаты городской думы утвердили график рассмотрения бюджета города на 2009 год. Доходы городской казны в 2009 году планируются в сумме около 11,5 млрд руб., а расходы оцениваются в 12,2 млн руб. Проект бюджета уже был представлен на публичных слушаниях 30 октября и был "одобрен" молчанием горожан и общественных организаций города: в слушаниях приняли участие 112 человек и в мэрию не поступило ни одного вопроса, предложения или претензии. В первом чтении документ будет рассмотрен на заседании думы 18 ноября.