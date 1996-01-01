Главной владивостокской бедой Игорь ПУШКАРЕВ считает нерадение за народное благо управляющими компаниями

Настолько, что на встрече с журналистами даже грозился расторгнуть договора с теми, кто на бумаге для отчетности приписывает число дворников и лопат. Оно вроде как и правильно: снег такими приписками точно не разгребешь. В то же самое время управляющие компании тихим добрым словом поминают своих клиентов, но не всех, а злостных неплательщиков. Как говорят сами коммунальщики, маргиналов и нахалов.

Управляющая компания 71-го микрорайона, на днях отпраздновавшая трехлетие с начала своей трудовой деятельности, одним из существенных моментов подготовки к зимнему сезону считает... борьбу с неплатежами. За содержание жилья, разумеется. "За тепло и горячую воду пусть беспокоятся ресурсопоставляющие компании. У нас свои проблемы, - рассказывает директор управляющей компании 71-го микрорайона Владимир СИТНИКОВ. - Когда мы взяли на обслуживание дома, задолженность по отдельным объектам доходила до 70%. В среднем - 30-35%, теперь средняя задолженность - 5-7%. Считаю, работа проведена на уровне".

Для выбивания долгов использовались цивилизованные методы - людям писали разъяснительные письма с рекомендациями (в случае необходимости) рассчитаться по долгам в рассрочку. Правда, на семьи с низким уровнем душевого дохода и склонностью "залить за воротник" уговоры в письменном виде и угроза в виде привлечения к суду не подействовали.

Неплатежи, по словам Владимира Ситникова, существенно сокращают возможности управляющей компании позаботиться о зимнем варианте обслуживания жилого фонда. Например, утеплить подъезды. Впрочем, деньги - не единственная проблема, с неплательщиками еще можно бороться с помощью службы судебных приставов. С вандалами - нечем. "Типичный пример: поставили двери в типовой двенадцатиэтажке. И что? Через неделю половина оказалась без петель, вторая - изрисована", - рассказывает представитель управляющей компании.

Про установку теплосчетчиков за счет управляющих компаний пока говорить не приходится - на один 12-подъездный дом требуется шесть распределительных узлов. Каждый нужно установить, поставить на обслуживание, обеспечить согласование с теплосетями и закрыть железной дверью с "амбарным замком". Все работы выполняются за счет жителей дома, причем средства собираются дополнительно по графе "капитальный ремонт". Проведение разъяснительной работы о необходимости столь существенных капиталовложений под силу только ТСЖ методом собраний домового комитета с дальнейшей насильственной пропагандой среди населения. Для ТСЖ такая головная боль оправдана - в конце концов, установка теплосчетчиков окупится. А зачем эти проблемы управляющей компании?

Очередная забавная история может произойти с уборкой снега. Техника, конечно, закуплена. Но, как сказал Игорь Пушкарев, не вся. Поскольку на то, что требуется в условиях Владивостока (рельеф, климат и т. д.), в бюджете просто нет средств. Выход из ситуации был предложен следующий: заключить договора с субподрядчиками, имеющими снегоуборочную технику. Говорят, что в итоге МЧС посчитало все - от не работающего последние 10 лет трактора до лопаты без черенка. Но шутки в сторону. Дело в том, что это не первая попытка городской администрации красиво выйти из ситуации силами предпринимателей. Два года назад мэр Владимир НИКОЛАЕВ пошел по тому же пути. И в итоге не заплатил управляющим компаниям. Субподрядчики, естественно, подали на компании в суд. Одна из них расплатилась с выполнившими работы субподрядчиками сама и уже два года судится за свои деньги с городской администрацией.

Однако несмотря на печальный прецедент, Вадим ГЛАЗУНОВ, директор управляющей компании "Эгершельд" и председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока, такую схему считает экономически оправданной: "По расчетом специалистов, годовое содержание одного грейдера обходится городской казне в 200000 руб, в эту сумму входит транспортный налог, техническое обслуживание, заработная плата персонала и т.д. Между тем снегопада может просто не случиться. Поэтому логичнее заключать договора с имеющими специальную технику субподрядчиками, которые, предъявив акт проделанных работ, в течение 10-15 дней получают оплату. Новой администрации Владивостока достаточно выступить в роли добросовестного бизнес-партнера и заслужить положительный кредит доверия предпринимательского сообщества. В таком случае проблема с обеспечением города спецтехникой решится сама собой".

Поговаривают, что по итогам прохождения этого осенне-зимнего сезона мэрия, на правах совладельца муниципального имущества, расторгнет договора с управляющими компаниями, не выполнившими условия по обслуживанию жилого фонда. Схема примерно следующая: муниципалитет (на правах рядового собственника) инициирует общественное собрание жителей методом рассылки приглашений по почтовым ящикам за 15 дней до собрания. Голосование по расторжению договора с одной компанией и заключению договора с другой может быть как очным, так и заочным (проводится поквартирным опросом). Наивно утверждать, что кто-то из нас полностью доволен текущим состоянием жилого фонда.