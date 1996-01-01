У Гродеково появится конкурент

3 ноября Хабаровск посетила делегация госкомитета по развитию и реформам КНР во главе с начальником департамента восстановления Cеверо-Востока Чжэньфу Вэнь. На встрече с министром экономразвития и внешних связей Хабаровского края Александром ЛЕВИНТАЛЕМ представители КНР заявили о 100%-ной готовности к созданию пункта пропуска на о. Большой Уссурийский. Это будет круглогодично действующий пограничный переход стоимостью 10 млрд руб. По мнению экспертов, через новый погранпереход будет проходить часть грузов, которые сейчас из Приамурья направляют по погранпереходу "Гродеково-Суйфэньхэ". Возможные сроки реализации проекта - 2011-2013 годы.