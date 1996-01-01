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Пушкарев хочет стать Лужковым
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Администрация Владивостока хотела бы установить надбавки к заработной плате работникам бюджетных учреждений города. Об этом заявил мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.
"Мы хотим сделать надбавку учителям, работникам дошкольных учреждений , милиционерам, всем тем, кто получает зарплату их городского бюджета, как это сделано в Москве и других городах. Но есть ограничения по средствам", - сказал Игорь Пушкарев.
Правда, при этом не стоит забывать, что бюджет Москвы, на благосостояние которой благодаря молчаливому согласию властей страны сегодня работает вся страна, в 200 раз больше, чем бюджет Владивостока, а население Москвы всего в 20 раз больше, чем во Владивостоке.
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