Пушкарев хочет стать Лужковым

Администрация Владивостока хотела бы установить надбавки к заработной плате работникам бюджетных учреждений города. Об этом заявил мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

"Мы хотим сделать надбавку учителям, работникам дошкольных учреждений , милиционерам, всем тем, кто получает зарплату их городского бюджета, как это сделано в Москве и других городах. Но есть ограничения по средствам", - сказал Игорь Пушкарев.

Правда, при этом не стоит забывать, что бюджет Москвы, на благосостояние которой благодаря молчаливому согласию властей страны сегодня работает вся страна, в 200 раз больше, чем бюджет Владивостока, а население Москвы всего в 20 раз больше, чем во Владивостоке.