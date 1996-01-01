Завершился двухдневный визит главы МИД РФ Сергея ЛАВРОВА в Японию

В Токио он провел переговоры со своим коллегой Хирофуми НАКАСОНЭ.

Как сообщается, достигнута договоренность о встрече российского президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА и нового японского премьер-министра Таро АСО.

Она состоится на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Лиме 22-23 ноября, пишет "Независимая газета".

Переговоры глав дипломатических ведомств шли в Токио. Им пытались помешать ультраправые японские группировки. По сообщениям агентств, полиции пришлось окружить "Иикура Кокан" - дом приемов японского МИДа. Но это не остановило акций на близлежащих улицах. Используя мощные динамики, националисты требовали "возвращения северных территорий", как в Японии называют Южные Курилы.

Выступая после переговоров на совместной пресс-конференции, Сергей Лавров сказал, что Россия и Япония будут продолжать конструктивный диалог по территориальной проблеме. В том же ключе высказался и Накасонэ.